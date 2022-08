Hội thảo về sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh trong học sinh, sinh viên

(Baoquangngai.vn)- Sáng 30/8, Công an tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Hội thảo chuyên đề “Sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh trong học sinh, sinh viên”. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Công an; Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng đánh giá cao nỗ lực của ngành công an và ngành giáo dục trong việc tổ chức hội thảo chuyên đề lần này. Hội thảo góp phần quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Đặng Ngọc Dũng yêu cầu các đại biểu tham gia hội thảo cần làm rõ tác động về mặt xã hội của internet; vai trò của giáo viên, học sinh, sinh viên trong sử dụng mạng xã hội. Sau khi hội thảo kết thúc, cần có giải pháp để lan tỏa nội dung thảo luận đến với cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên để có nhận thức rõ ràng và thực hành đúng đắn trên mạng xã hội…

Hội thảo sẽ tập trung làm rõ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, cảnh báo về các hành vi dễ vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội. Nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên khi tham gia mạng xã hội; vai trò, trách nhiệm của thầy, cô giáo đối với học sinh, sinh viên trong xây dựng một không gian mạng lành mạnh. Tiếp tục đổi mới về nội dung và giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và nội dung liên quan đến an ninh mạng nói riêng.

Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo cũng nêu ra các giải pháp để tăng cường đăng tải thông tin chính thống trên các nền tảng mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Nhận diện tin xấu, độc trên không gian mạng; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, văn hóa của dân tộc. Tăng cường trách nhiệm và tuân thủ quy định pháp luật của học sinh, sinh viên khi tham gia mạng xã hội…

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG