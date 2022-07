Triển khai nhiệm vụ đảm bảo ATGT 6 tháng cuối năm

(Baoquangngai.vn)- Chiều 15/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì Hội trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 5.703 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. So với 6 tháng đầu năm 2021, số vụ TNGT giảm 663 vụ (giảm 10,41%), số người chết tăng 79 người (tăng 2,44%), số người bị thương giảm 793 người (giảm 17,69%).

Có 30 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 10 địa phương có số người chết giảm trên 20%. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 26 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2021, trong đó 12 địa phương có số người chết tăng trên 10%.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý trên 1,3 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 1.600 tỷ, tước hơn 144 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 242 nghìn phương tiện các loại,...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi

Tại Quảng Ngãi, công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật ATGT đã nhận được sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân; hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng được tăng cường; đặc biệt là công tác kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh còn diễn ra phức tạp, 6 tháng đầu năm 2022, đã xảy ra 94 vụ TNGT, làm chết 80 người, bị thương 51 người. So với cùng kỳ năm 2021 số vụ và số người bị thương giảm, xong số người người chết tăng 42,9%.

Tại hội nghị, các bộ, ngành trung ương và các địa phương đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian tới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Phạm Bình Minh yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm của năm ATGT 2022 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông. Các lực lượng chức năng, đặc biệt cảnh sát giao thông cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT... Tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra TNGT như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lái xe chạy quá tốc độ...

Ngành GTVT nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng kiểm phương tiện. Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát và điều hành giao thông; ưu tiên việc xử lý khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.

Tin, ảnh: H.P