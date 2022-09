VinFast bàn giao 100 ô tô điện VF 8 đầu tiên cho những người đặt cọc sớm nhất

VinFast vừa tổ chức bàn giao 100 ô tô điện VF 8 đầu tiên cho những người đặt cọc sớm nhất, đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Sáng 10/9, tại Nhà máy VinFast Hải Phòng, VinFast tổ chức bàn giao 100 ô tô điện VF 8 đầu tiên cho những người đặt cọc sớm nhất.

Sự kiện đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khi lần đầu tiên có sản phẩm xe điện thông minh toàn cầu xuất xưởng và sẵn sàng chinh phục thế giới.

Chiếc ô tô điện VF 8 đầu tiên xuất xưởng bàn giao cho khách hàng sáng 10/9.

Lễ bàn giao xe VF 8 với chủ đề Khởi đầu của Tương lai - The Future is Now được tổ chức tại nhà máy VinFast Hải Phòng với sự tham gia của các khách hàng tiên phong - VinFirst, những người đầu tiên được nhận VF 8.