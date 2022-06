Phát hiện một thi thể có nhiều thương tích

(Baoquangngai.vn)- Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Bao (Sơn Hà) Giáp Hùng Vương, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30/5, người dân trên địa bàn phát hiện một thi thể là nam giới tại khu vực gầm cầu Suối Bao, thuộc thôn Nước Bao, xã Sơn Bao.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Sơn Bao đã phối hợp với Công an huyện và Công an tỉnh kiểm tra hiện trường hỗ trợ, điều tra xác minh vụ việc. Qua xác minh, nạn nhân là Đinh Văn Quê (38 tuổi), ở thôn Nước Bao, xã Sơn Bao, trên người có nhiều thương tích.

Qua thu thập thông tin, xác minh hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến tử vong là do nạn nhân uống rượu ngã từ trên cầu xuống gây chấn thương và chết do ngạt nước.

Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ và làm rõ vụ việc.

TRUNG THẠCH