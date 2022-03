Thu thuế nội địa tăng so với cùng kỳ năm 2021

(Baoquangngai.vn)- Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 3 và Quý I/2022. Theo đó, tổng thu NSNN lũy kế 2 tháng năm 2022 toàn ngành quản lý đã đạt 3.665,2tỷ đồng, bằng 31,4% so với dự toán TW, đạt 21,9% dự toán tỉnh giao, bằng 152,7 % so với cùng kỳ năm 2021.

Cuộc họp giao ban của Cục Thuế. Ảnh KT Theo đánh giá chung của tỉnh, mặc dù dịch Covid trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động nhiều mặt ở địa phương. Song, trước những nỗ lực và quyết tâm của chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi trong 2 tháng đầu năm đạt kết quả ấn tượng.

Trong đó, đáng chú ý là số thu từ NMLD Dung Quất đạt trên 2.470 đồng, đạt 41% dự toán TW, đạt 31,1% dự toán tỉnh giao, bằng 205% so với mức thực hiện cùng kỳ năm trước; chủ yếu là do giá dầu biến động tăng. Nguồn thu chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu thu nhưng đạt thấp nhất là thu tiền sử dụng đất. Nguồn thu này 2 tháng đầu năm chỉ mới thu được 125 tỷ đồng, đạt 3,9% so với dự toán giao. Có 4 nguồn thu giảm so với cùng kỳ là thu từ hoạt động XSKT, thuế ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, thu khác, các khoản thu còn lại tăng cao so với thực hiện năm 2021.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, trong tháng 3/2021, toàn ngành tập trung nguồn nhân lực cho việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Hiện nay, Cục thuế đã đề nghị UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, triển khai thành lập Tổ giúp việc và ban hành kế hoạch chi tiết… Tất cả mọi khâu chuẩn bị để triển khai thực hiện HĐĐT đã sẵn sàng; chỉ chờ phát lệnh từ phía Tổng cục Thuế. Một nhiệm vụ đặc biệt trong tháng 3 mà ngành Thuế luôn quan tâm chỉ đạo. Đó là công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế cho NNT khai, quyết toán thuế hàng năm.

