Lợi ích sức khỏe của sô cô la đen - Món quà tuyệt vời cho ngày Lễ tình nhân

Nếu bạn còn đang băn khoăn chưa chọn được món quà nào cho nửa kia của mình trong ngày Lễ tình nhân, hãy mạnh dạn chọn sô cô la đen bởi đó không chỉ là biểu tượng của tình yêu ngọt ngào mà nó còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Sô cô la đen là thực phẩm giàu dinh dưỡng

Được làm từ hạt ca cao, sô cô la đen rất giàu chất xơ hòa tan, sắt, magiê, đồng, mangan và một số khoáng chất khác như kali, phốt pho, kẽm và selen tốt cho cơ thể.

Ảnh minh họa. Trong một thanh sô cô la đen 100g với 70-85% ca cao có chứa tới 11g chất xơ. Ngoài ra, thành phần axit béo của ca cao và sô cô la đen cũng rất tốt. Chất béo chủ yếu bao gồm axit oleic (một chất béo có lợi cho tim cũng được tìm thấy trong dầu ô liu), axit stearic và axit palmitic. Trong một thanh sô cô la đen 100g với 70-85% ca cao có chứa tới 11g chất xơ. Ngoài ra, thành phần axit béo của ca cao và sô cô la đen cũng rất tốt. Chất béo chủ yếu bao gồm axit oleic (một chất béo có lợi cho tim cũng được tìm thấy trong dầu ô liu), axit stearic và axit palmitic.

Axit stearic có tác dụng trung hòa cholesterol trong cơ thể. Axit palmitic có thể làm tăng mức cholesterol, nhưng nó chỉ chiếm 1/3 tổng lượng calo chất béo.

Sô cô la đen cũng chứa các chất kích thích như caffein và theobromine, nhưng nó không có khả năng khiến bạn mất ngủ vào ban đêm, vì lượng caffein rất nhỏ so với cà phê.

Sô cô la đen chứa chất chống oxy hóa mạnh

Sô cô la đen là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt nhất. Sô cô la đen chất lượng cao đặc biệt giàu flavonoid, là chất chống oxy hóa mạnh được tìm thấy trong thực phẩm thực vật. Flavonoid trong sô cô la đen nhiều hơn các loại thực phẩm chống oxy hóa cao khác như: trà, rượu vang đỏ, táo, quả việt quất…

Do hàm lượng flavonoid phong phú, tác dụng của sô cô la đen mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp hỗ trợ giảm viêm nhiễm, hỗ trợ giảm nguy cơ bệnh tim và cải thiện chức năng não.

Cải thiện lưu lượng máu và hỗ trợ giảm huyết áp

Nhiều nghiên cứu có kiểm soát cho thấy ca cao và sô cô la đen có thể cải thiện lưu lượng máu và hỗ trợ giảm huyết áp, tuy nhiên tác dụng thường nhẹ.

Các flavanols trong sô cô la đen có thể kích thích nội mô, lớp niêm mạc của động mạch, tạo ra nitric oxide (NO). Một trong những chức năng của NO là gửi tín hiệu đến các động mạch để thư giãn, làm giảm sức cản của dòng máu và do đó hỗ trợ làm giảm huyết áp.

Hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Các nghiên cứu cho thấy sô cô la đen có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách nâng cao mức độ chống oxy hóa trong máu, tăng mức cholesterol HDL (cholesterol tốt) và làm giảm đáng kể lượng cholesterol LDL (cholesterol xấu) bị oxy hóa. Cholesterol LDL bị oxy hóa có hại vì nó thúc đẩy quá trình viêm trong mạch máu, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Các flavanols trong sô cô la đen cũng có thể làm giảm sự đề kháng insulin, đây là một yếu tố nguy cơ phổ biến khác đối với các bệnh như bệnh tim và đái tháo đường.

Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời

Các hợp chất hoạt tính sinh học trong sô cô la đen cũng có thể rất tốt cho sức khỏe làn da. Các flavanols có thể bảo vệ da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, cải thiện lưu lượng máu đến da, tăng mật độ và dưỡng ẩm cho da.

Có thể hỗ trợ cải thiện chức năng não

Sô cô la đen cũng có thể hỗ trợ cải thiện chức năng của não bằng cách tăng lưu lượng máu lên não và cải thiện đáng kể chức năng nhận thức ở người lớn tuổi bị suy giảm nhận thức nhẹ.

Do ca cao có chứa các chất kích thích như caffein và theobromine, đây có thể là lý do chính khiến nó có thể cải thiện chức năng não trong thời gian ngắn.

Sô cô la đen là thực phẩm bổ dưỡng hơn các loại sô cô la thông thường, nó chứa nhiều khoáng chất và chất chống oxy hóa hơn. Các chất chống oxy hóa trong sô cô la đen giúp hỗ trợ giảm viêm nhiễm và hỗ trợ giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn quá nhiều. Vì sô cô la thường chứa một số đường và nhiều calo. Lượng đường ở sô cô la đen thường ít và sô cô la càng sẫm màu thì càng chứa ít đường. Và cần lưu ý nên chọn sô cô la đen với 70% hàm lượng ca cao hoặc cao hơn.

Theo Phương Anh/SKĐS