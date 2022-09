"The Fabelmans" của Steven Spielberg giành giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Toronto

Bộ phim tự truyện “The Fabelmans” của đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg đã giành giải cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, đem lại cơ hội chiến thắng ở những giải thưởng điện ảnh lớn hơn sắp tới.

Cảnh trong phim “The Fabelmans”. (Ảnh" Variety) Từ trước đến nay, các phim thắng giải Khán giả bình chọn của Liên hoan phim quốc tế Toroto thường có cơ hội giành các giải thưởng lớn như Quả cầu vàng, thậm chí Oscar. Trong những năm vừa qua, “Green Book” hay “Nomadland” đều đã từng giành giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar. Thống kê của Ban tổ chức Liên hoan phim cho thấy, kể từ khi giải Khán giả bình chọn được thành lập vào năm 1978, đã có tới 7 phim giành giải Phim hay nhất của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ. Từ trước đến nay, các phim thắng giải Khán giả bình chọn của Liên hoan phim quốc tế Toroto thường có cơ hội giành các giải thưởng lớn như Quả cầu vàng, thậm chí Oscar. Trong những năm vừa qua, “Green Book” hay “Nomadland” đều đã từng giành giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar. Thống kê của Ban tổ chức Liên hoan phim cho thấy, kể từ khi giải Khán giả bình chọn được thành lập vào năm 1978, đã có tới 7 phim giành giải Phim hay nhất của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.

Đạo diễn Steven Spielberg chia sẻ tại lễ trao giải: “Tôi rất vui vì bộ phim có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. Đây là bộ phim cá nhân được sự đón nhận nồng ấm nhất từ tất cả mọi người ở Toronto. Điều này khiến chuyến đi đầu tiên tới Liên hoan phim Toronto của tôi trở nên thân thiết và gần gũi. Cảm ơn tất cả khán giả ở Toronto đã khiến cho những ngày cuối tuần của tôi trở nên không bao giờ quên được”.

“The Fabelmans” có sự tham gia của các ngôi sao như Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen và Gabriel LaBelle trong vai Sam Fabelman. Lần đầu công chiếu thế giới tại Liên hoan phim, bộ phim đã được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Nhà phê bình Peter Debruge đánh giá cao bộ phim khi cho rằng: “Bộ phim dài 150 phút mô tả tình yêu dành cho gia đình, mối quan hệ phức tạp của cha mẹ anh ấy và cũng cho chúng ta biết thêm về công việc của anh”.

Sau giải thưởng của “The Fabelmans”, giải nhất thuộc về “Women Talking”, bộ phim tâm lý của đạo diễn Sarah Polley, và giải nhì thuộc về “Glass Onion: A Knives Out Mystery” của đạo diễn Rian Johnson.

Giải khán giả bình chọn ở hạng mục Midnight Madness của Liên hoan phim được trao cho Weird: The Al Yankovic Story” và giải Phim tài liệu thuộc về “Black Ice”. Tất cả các phim được trao giải ở các hạng mục chính thức của Liên hoan phim Toronto đều do khán giả lựa chọn.

Sau 2 năm chỉ diễn ra trực tuyến hoặc hạn chế khách mời, Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 47 trở lại từ ngày 8 đến 18/9 với đầy đủ các chương trình như trước khi dịch Covid-19 xảy ra.

Giám đốc điều hành Liên hoan phim quốc tế Toronto Cameron Bailey cho biết: “Kỳ Liên hoan phim năm 2022 đem đến những bộ phim truyền cảm hứng cho khán giả khắp thế giới. Các phim tranh giải của chúng tôi của các nghệ sĩ được yêu mến, nói lên tiếng nói tươi mới của công việc làm phim, và trong số này cũng có nhiều nhà làm phim nữ. Liên hoan phim cũng chào đón các vị khách, báo giới, những người hoạt động trong nền công nghiệp điện ảnh, các ngôi sao quốc tế và các đạo diễn trở lại với thành phố Toronto và các rạp chiếu. Các bộ phim cũng mang đến những cách kể chuyện độc đáo từ khắp nơi trên thế giới cũng như cá tính của từng bộ phim. Chúng tôi tự hào và biết ơn đối với Liên hoan phim năm nay”.

Một số giải thưởng khác có thể kể đến tại Liên hoan phim như Giải thưởng The Amplify Voices dành cho phim hay nhất của Canada được trao cho “To Kill A Tiger”, một bộ phim tài liệu từ nhà làm phim Nisha Pahuja. Hai phim khác là “Leonor Will Never Die” của Martika Ramirez Escobar và “While We Watched” của Vinay Shukla cũng được vinh danh với giải thưởng này. Đây là giải thưởng dành cho các nhà làm phim da màu hoặc người Canada mới nổi.

Giải thưởng Changemaker được trao cho “Something You Said Last Night”, một bộ phim tâm lý về một gia đình Canada-Italia trong kỳ nghỉ hè, do đạo diễn Luis De Filippis thực hiện.

Giải thưởng Platform Prize được trao cho “Riceboy Sleeps” của Anthony Shim.

Theo KHÁNH NGUYÊN/Nhandan.vn