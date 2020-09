(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý an toàn kết cấu trụ cổng trường học trên địa bàn tỉnh, sau sự cố sập đổ cổng trường học tại Lào Cai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng rà soát an toàn kết cấu trụ cổng trường trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 4467, ngày 15.9.2020 về tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ công trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Trường hợp phát hiện trụ cổng trường nào có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn, khẩn trương yêu cầu đơn vị quản lý trường học có biện pháp khắc phục kịp thời.

Đối với những trụ cổng dự kiến xây mới hoặc gia cường, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn nêu trên, tăng cường quản lý công tác thiết kế, thi công, giám sát năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, công tác bảo trì theo nhiệm vụ được giao; đồng thời, hướng dẫn cụ thể và tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Những cổng trường được xây dựng kiên cố, kết cấu an toàn sẽ hạn chế các nguy hiểm cho học sinh

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị quản lý trường học lưu ý công tác quản lý, giám sát học sinh trong và ngoài giờ học; ngăn chặn các hiện tượng đu bám lên cổng trường, tường rào,… hoặc lại gần những vị trí, hạng mục công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; đồng thời, cần thông báo rõ ràng, dễ nhìn đối với quy định cấm leo trèo, đu bám lên cánh cổng, trụ cổng.

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá chất lượng các công trình trong nhà trường, nhất là hạng mục có thời gian sử dụng lâu năm, chất lượng xuống cấp, nguy cơ nguy hiểm trong mùa mưa bão; lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Sự cố sập, đổ cổng trường gây ra vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào chiều ngày 7.9, tại phân hiệu Bản Phung thuộc trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Trong lúc chờ vào học, một số học sinh rủ nhau chơi trò đu cánh cổng trường, do đông học sinh đu bám nên trụ cổng và cánh cổng bị đổ sập, đè lên người 6 học sinh, khiến 3 em tử vong, ba học sinh khác bị thương phải đi cấp cứu.

PV