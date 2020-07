Nguy cơ mất an toàn trong trường học từ kính xây dựng

(Baoquangngai.vn)- Không ít vụ tai nạn đau lòng xảy ra với học sinh liên quan đến kính xây dựng trong trường học. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường cần rà soát, kiểm tra lại cơ sở vật chất, chứ đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”.

Đã 12 năm kể từ khi Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 09/2008 về việc ban hành quy chuẩn xây dựng Việt Nam - " Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe". Trong đó, có bắt buộc các công trình công cộng như trường học, trụ sở cơ quan đơn vị phải đảm bảo an toàn sử dụng kính bằng cách: Sử dụng kính có thể chịu được tác động mà không bị vỡ; còn nếu vỡ, thì kính không bị vỡ thành các mảnh sắc nhọn (hay còn gọi là kính an toàn).

Những cửa kính vỡ sắc nhọn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh tại trường học. Ảnh: Ý THU

Tuy nhiên, trên thực tế, theo rà soát của Sở Xây dựng, các công trình công cộng, đặc biệt là nhà thi đấu tại các trường học trên địa bàn tỉnh đều đang sử dụng kính thông thường (trừ những nhà thi đấu được đầu tư trong 3 năm trở lại đây). Điều này gây nguy cơ mất an toàn cho học sinh, khi hầu hết vị trí lắp kính trong nhà thi đấu của trường học đều nằm trên cao như cửa sổ, ban công. Hơn nữa, hoạt động tập thể dục – thể thao của các em học sinh trong nhà thi đấu rất dễ gây nên tình trạng vỡ kính.

Theo khảo sát sơ bộ của phóng viên tại các địa phương Mộ Đức, Sơn Hà, Đức Phổ… không chỉ nhà thi đấu, mà hầu hết các phòng học, phòng chức năng tại các điểm trường đều đang sử dụng kính thông thường. Có những điểm trường, kính tại cửa chính và cửa sổ của các lớp học xuất hiện tình trạng vỡ, tạo nên những mảnh sắc nhọn, rất nguy hiểm cho học sinh.

Trong khi đó, những tai nạn đau lòng của học sinh liên quan đến kính không an toàn, đã từng xảy ra tại nhiều trường học trong cả nước. Như trường hợp học sinh tại một trường tiểu học ở Hà Nội từng bị mảnh vỡ kính cắt vào tay khi chơi đùa cùng bạn và không may va vào cửa kính ở trường học. Một học sinh 11 tuổi khác tại Hà Nội cũng từng phải đi cấp cứu, vì bị kính vỡ rơi trúng ngực tại trường học…

Tồn tại nhiều rủi ro, nguy cơ mất an toàn cho học sinh, nhưng theo chia sẻ của lãnh đạo một số trường, do cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư từ nhiều năm trước, nên hầu hết đều sử dụng kính thông thường. Trong quá trình hoạt động, dù thường xuyên tu bổ, sữa chữa hàng năm, nhưng nhà trường chưa được thông tin về quy định sử dụng kính an toàn của Bộ Xây dựng, nên vẫn tiếp tục thay thế, sửa chữa kính vỡ bằng kính thông thường.

Trước thực trạng trên, đã đến lúc, các ngành chức năng cùng nhà trường cần chủ động kiểm tra, rà soát lại hệ thống kính xây dựng tại trường học và kịp thời sửa chữa, chấn chỉnh, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh tại trường học.

