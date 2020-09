Nữ chiến sĩ công an tiêu biểu

(Báo Quảng Ngãi)- Không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, mà nhiều năm qua, Phó Đội trưởng Đội an ninh giao thông, xây dựng, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh), Thiếu tá Phan Thùy Dương còn là hạt nhân trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở An ninh nhân dân (ANND) II, chị Dương đã xây dựng, phát động nhiều hoạt động thiện nguyện và phong trào thể dục thể thao trong lực lượng công an.

Là chỉ huy Đội nghiệp vụ, nhiều năm qua, chị Dương luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, trinh sát trong thực hiện công tác chuyên môn của đội; thực hiện quy chế hoạt động của đơn vị, chấp hành đúng điều lệnh nội vụ Công an nhân dân; nâng cao tinh thần kỷ luật, tinh thần làm việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội và của đơn vị.

Thiếu tá Phan Thùy Dương (bìa phải) tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

Từ năm 2015 đến nay chị Dương đã tham mưu, phục vụ Công an tỉnh sơ, tổng kết trên 104 chuyên đề nghiệp vụ và nội dung, chuyên đề công tác theo kế hoạch và đột xuất; xây dựng 92 kế hoạch công tác theo chức năng của đơn vị và theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác văn thư, lưu trữ, hậu cần, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp; chủ động nắm tình hình các địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời tham mưu lãnh đạo đơn vị giải quyết nhiều vụ việc có liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet và giao thông, xây dựng...

Không chỉ giỏi chuyên môn, đóng góp nhiều thành tích cho đơn vị, chị Dương còn thường xuyên tham gia, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện và phát động phong trào rèn luyện thân thể trong lực lượng nữ công an.

Nhiều năm qua, chị Dương đã tích cực kêu gọi, vận động các doanh nghiệp cùng chung tay, góp sức với Hội Phụ nữ tổ chức các hoạt động thiện nguyện thường niên, trao quà cho phụ nữ và học sinh nghèo như chương trình “Mùa xuân ấm áp yêu thương”, “Đồng hành cùng trẻ em đến trường”, “Vầng trăng yêu thương”... Trong năm 2019, số tiền Hội Phụ nữ cơ sở ANND II đã đóng góp, vận động để tổ chức các hoạt động thiện nguyện, xã hội gần 100 triệu đồng.

Là “đầu tàu” trong các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đầu năm 2019, chị Dương là người thành lập Câu lạc bộ (CLB) Bóng chuyền nữ, với 30 thành viên và duy trì sinh hoạt, tập luyện thường xuyên. Câu lạc bộ không chỉ là nơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe của phụ nữ Công an tỉnh, mà còn đưa nhiều thành viên tham gia các giải thi đấu của ngành. Tiêu biểu như năm 2020, các thành viên trong CLB đã xuất sắc mang về Huy chương Vàng môn bóng chuyền nữ trong Hội thao do Cụm thi đua số 7, Bộ Công an tổ chức...

Với nhiều nỗ lực trong chuyên môn và công tác Hội, phong trào phụ nữ, Thiếu tá Phan Thùy Dương là “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trong 5 năm (2015 - 2019); được Đảng ủy Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; Bộ Công an tuyên dương “Phụ nữ công an tiêu biểu”; Khối thi đua An ninh Công an tỉnh, Phụ nữ Khối lực lượng vũ trang tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Hội Phụ nữ ANND II cũng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen vào năm 2017 và 2019.

Bài, ảnh: HIỀN THU