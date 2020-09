"Khắc tinh" của tội phạm vùng biên

(Báo Quảng Ngãi)- Đấu tranh với các loại tội phạm là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, nhưng Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ luôn vượt qua, liên tiếp lập nhiều chiến công, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân khu vực biên giới biển.

Tốt nghiệp Đại học An ninh, nhưng Nguyễn Tấn Vũ lại "đầu quân" cho lính quân hàm xanh. Năm 2015, anh về công tác tại Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, hai năm sau thì được bổ nhiệm Đội trưởng Đội PCMT&TP của đồn.

Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ (đứng) trao đổi nghiệp vụ cùng với Đội Phòng chống ma tuý và tội phạm tại đơn vị. Ảnh: PV

Thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn giáp ranh, rất phức tạp về an ninh trật tự, một số tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển; tình hình người dân khiếu nại, khiếu kiện, cản trở việc thực hiện các chủ trương xây dựng, triển khai các dự án công trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương chưa được giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, các loại tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vật liệu nổ; buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển; trộm cắp tài sản, đánh bạc, tín dụng đen... làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chính trị và trật tự xã hội trên khu vực biên giới biển do Đồn Biên phòng Sa Huỳnh quản lý.

Với nghiệp vụ được đào tạo, Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ đã chủ động cùng với các thành viên trong Đội xây dựng kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm. Trong 5 năm qua, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 17 vụ/27 đối tượng, thu giữ gần 40g ma túy các loại và thu 9 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Trong đó, Đội trực tiếp bắt giữ 8 vụ/9 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp phát hiện, xử lý 13 vụ/13 đối tượng, thu giữ gồm 2.120 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 97kg pháo hoa; xử phạt vi phạm hành chính 135 vụ/136 đối tượng; phối hợp với công an địa phương phát hiện và xử lý 257 vụ/158 đối tượng hình sự, an toàn giao thông... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Đơn vị luôn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” nhiều năm liền.

Không chỉ lập nhiều chiến công trong nghiệp vụ chuyên môn, Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ còn nêu cao trách nhiệm trong việc tham gia công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua những buổi tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, người sĩ quan quân hàm xanh này đã vận động nhiều hộ dân tích cực bảo vệ môi trường; tham gia cùng chi bộ tổ dân phố, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế, các phong trào bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trong khu vực biên giới biển...

Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ bày tỏ: "Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn xác định phải luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy hết năng lực công tác, khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong công việc luôn chấp hành đúng nguyên tắc, nhưng không rập khuôn máy móc, khi xử lý các vụ việc xảy ra luôn đảm bảo các yếu tố pháp luật và nghiệp vụ".

Hơn 5 năm công tác, Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận là chiến sĩ thi đua nhiều năm liên tục. Anh được Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới biển. Anh cũng là một trong số ít tấm gương tiêu biểu trong lực lượng BĐBP tỉnh được biểu dương cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020.

