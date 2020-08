Người chiến sĩ công an hết mình vì nhân dân

Đại úy Lê Văn Tình có 10 năm liên tục (2009 - 2019) đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại úy Tình đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt, Đại úy Tình được Tỉnh ủy biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích huấn luyện, chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (2013 - 2017); Bộ Công an tặng Bằng khen về thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018...