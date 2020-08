Bản lĩnh của nữ công an

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, việc bố trí lực lượng công an chính quy về xã đã tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Là cán bộ được điều động từ Công an huyện Trà Bồng về đảm nhận chức Trưởng Công an thị trấn Trà Xuân, nữ Đại úy Trương Thị Minh Thư (33 tuổi) đã cùng các đồng đội và người dân giữ gìn ANTT tại địa phương.

“Khắc tinh” của tội phạm

Năm 2009, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, Trương Thị Minh Thư đã gắn bó với ngành Công an. Được bố trí công tác tại Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trà Bồng, đã giúp Thư trau dồi kiến thức, bản lĩnh. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Thư đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Đến năm 2016, chị Thư được bổ nhiệm làm Phó đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT. Tháng 5.2019, chị Thư được điều động làm Phó Trưởng Công an thị trấn Trà Xuân và đến tháng 3.2020, chị được bổ nhiệm làm Trưởng Công an thị trấn Trà Xuân.

Thị trấn Trà Xuân là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Trà Bồng, là đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã trong huyện và với các huyện lân cận. Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, Đại úy Thư đã dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, xây dựng kế hoạch và trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; phát hiện và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Nhìn vóc dáng nhỏ bé, nhiều người nghĩ Đại úy Thư sẽ không đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, Đại úy Thư thường xuyên đi cơ sở, đến với dân để nắm tình hình; kiểm tra việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ số đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng... Hằng đêm, Đại úy Thư lại cùng đồng đội và lực lượng bảo vệ dân phố đi tuần tra, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Trưởng Công an thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng), Đại úy Trương Thị Minh Thư cùng đồng đội xuống cơ sở để nắm tình hình.

Điển hình như vào lúc 2 giờ 30 phút, ngày 21.2.2020, nhận được tin báo của một công dân về việc đang chăm sóc người ốm tại Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng thì bị kẻ gian trộm mất chiếc điện thoại di động hiệu OPPO11, trị giá gần 9 triệu đồng. Đại úy Thư đã đến ngay hiện trường xác minh thông tin, đồng thời chỉ đạo thành lập tổ công tác để điều tra, khám phá nhanh vụ việc.

Chưa đầy 17 giờ đồng hồ, tổ công tác của Công an thị trấn Trà Xuân đã xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Đinh Công H, ở thôn Sơn Thành, xã Trà Sơn (Trà Bồng), thu hồi tang vật trả lại cho bị hại.

Trong các đợt phòng, chống dịch Covid-19, Công an thị trấn đã thành lập nhiều tổ công tác “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” nắm người, nắm hộ; phối hợp với Trạm Y tế thị trấn tổ chức đo thân nhiệt, hướng dẫn nhiều trường hợp ở nơi khác đến địa bàn thực hiện việc khai báo y tế theo quy định.

Được nhân dân quý mến

Gần gũi, thân thiện, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ mọi người... là những ấn tượng tốt đẹp của người dân khi tiếp xúc với chị Thư. Người dân nơi đây coi chị như người nhà của mình, tin tưởng, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phượng.

Theo ông Đỗ Văn Trọng, trưởng khu dân cư 20, tổ dân phố 6, thị trấn Trà Xuân, trước đây, tình hình ANTT ở khu vực này khá phức tạp, thường xảy cờ bạc, trộm cắp, uống rượu say xỉn, gây gổ đánh nhau. Từ khi có Đại úy Thư về công tác, gần gũi, thân thiện, quan tâm đến đời sống của người dân, tình hình ANTT được cải thiện. Người dân ai cũng quý mến Đại úy Thư.

Thượng tá Dương Minh Hiền, Phó trưởng Công an huyện Trà Bồng nhận xét: “Đại úy Thư là cán bộ có phẩm chất, đạo đức và năng lực tốt, rất nhiệt tình trong công tác, không nề hà bất cứ công việc gì. Với vai trò là Trưởng Công an thị trấn, Đại úy Thư đã chịu khó nghiên cứu, đi sát cơ sở nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, được người dân đồng tình, ủng hộ”.

Bài, ảnh: TÂM THANH HUYỀN