Công an TP.Quảng Ngãi: Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Trà Khúc

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 6/9/2020, Công an TP. Quảng Ngãi phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP.Quảng Ngãi tổ chức thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Trà Khúc.

Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố; Công an thành phố Quảng Ngãi; lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Quảng Ngãi; trụ trì chùa Hoa Sơn (Nghĩa Phú, Tp. Quảng Ngãi) cùng với gần 30 bà con phật tử và cán bộ chiến sỹ công an TP.Quảng Ngãi.

Khoảng 30.000 con cá giống các loại (cá lóc, cá trê, cá trám cỏ, cá bống…) đã được thả dọc sông Trà Khúc. Đây là hoạt động góp phần bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường.

“Đây là lần thứ 4 hoạt động này được tổ chức, trở thành hoạt động thường niên, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Công an TP. Quảng Ngãi với các cơ sở Phật giáo trên địa bàn TP. Quảng Ngãi”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Công an TP. Quảng Ngãi cho biết./.

Thảo Quyên