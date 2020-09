TP.Quảng Ngãi: Hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

(Baoquangngai.vn)- Chiều 11/9, Công an TP.Quảng Ngãi đã tổ chức công bố quyết định điều động 37 cán bộ công an chính quy (trong đó có 3 nữ) đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó có chủ trương “Xây dựng Công an xã chính quy”, Công an TP. Quảng Ngãi đã tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tăng cường lực lượng công an chính quy về các xã làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Lãnh đạo Công an thành phố trao quyết định cho các đồng chí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn.

Tính đến nay, toàn thành phố Quảng Ngãi đã bố trí 70 công an chính quy (mỗi xã 5 đồng chí) đảm nhiệm các chức danh công an xã. Số cán bộ được điều động đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác và giải quyết các vụ việc ở cơ sở. Hiện TP.Quảng Ngãi đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 100% các xã, trong đó có 14 đồng chí giữ chức danh trưởng công an, 28 đồng chí cấp phó và 28 công an viên các xã.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an thành phố cho biết: Công an thành phố sẽ thường xuyên hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhất là giai đoạn đầu khi công an chính quy mới về xã, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Tin, ảnh: Tiến Quân