Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hành lần thứ XXII, nhiệm kì 2020- 2025

(Baoquangngai.vn)- Trong 2 ngày (18- 19.8), Đảng bộ huyện Nghĩa Hành đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kì 2020- 2025 với sự tham dự của 212 đại biểu chính thức đại diện hơn 3.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đến dự có Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên.

Nhiệm kì 2015- 2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Nghĩa Hành đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về KT- XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt 13,52%. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,58 triệu đồng/người/năm, gấp 1,8 lần so với năm 2015.

Đặc biệt, năm 2018, huyện Nghĩa Hành đã cán đích và trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Sau 8 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Nghĩa Hành đã huy động gần 1000 tỷ đồng, giúp cho 11/11 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi được công nhận đạt huyện chuẩn nông thôn mới, ở nửa cuối nhiệm kì 2015- 2020, Nghĩa Hành nỗ lực thực hiện xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu.

Trong nhiệm kì qua, huyện Nghĩa Hành cũng thực hiện tốt việc dồn điền đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao có bao tiêu sản phẩm với diện tích thực hiện hơn 330 ha, giá trị thu hoạch bình quân đạt 90 triệu đồng/ha/năm. Đối với chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, quy mô trang trại, gia trại. Trên địa bàn huyện hiện có 275 gia trại và có 13 trang trại. Trong phát triển trồng trọt, Nghĩa Hành đã xây dựng vùng cây ăn quả như chôm chôm, sầu riêng, bưởi da xanh và mít thái ở xã dọc theo con sông Phước Giang với hơn 350 ha.

Nghĩa Hành cũng tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển đô thị, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật- xã hội. Hiện, thị trấn Chợ Chùa là đô thị loại V. Nhiều dự án khu dân cư mới được đầu tư với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội

Về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, hiện Cụm công nghiệp Đồng Dinh có quy mô 30ha hiện có 10 nhà máy đang hoạt động. Toàn huyện có hơn 1.200 cơ sở, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương.

Nghĩa Hành cũng là điểm sáng của tỉnh Quảng Ngãi trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện có 37/37 trường ở cả 3 bậc học: mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố theo hướng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đi đôi với đảm bảo nhân lực phục vụ; có 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 12/12 trạm y tế đều có bác sĩ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Nghĩa Hành đã đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã củng cố thêm nền tảng vững chắc và những bài học kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nghĩa Hành tiếp tục đề ra những định hướng, bứt tốc mạnh hơn trong nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó, huyện Nghĩa Hành đề ra 2 nhiệm vụ đột phá cần thực hiện, đó là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và huy động mọi nguồn lực để xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng KT- XH, nhất là hạ tầng đô thị.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Hành khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Nghĩa Hành trong nhiệm kì 2015- 2020, nhất là Đảng bộ và Nhân dân nỗ lực đưa địa phương trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào mong muốn, Đảng bộ huyện Nghĩa Hành cần tăng cường đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu sớm đưa huyện Nghĩa Hành trở thành huyện phát triển khá trong toàn tỉnh. Để thực hiện nhiệm vụ này, huyện Nghĩa Hành cần thực hiện tốt công tác quy hoạch vì đây là nhiệm kì đầu của chiến lược phát triển 10 năm tới.

Trên cơ sở đó, huyện tranh thủ các nguồn lực đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng. Đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xem đây là giài pháp lâu dài cho sự phát triển bền vững của địa phương; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện nông thôn mới nâng cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào cũng mong muốn, huyện Nghĩa Hành từng bước xây dựng bộ máy chính quyền hiện đại, hiệu quả, thân thiện với Nhân dân; chăm lo làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới, phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hành đã bầu Ban Chấp Đảng bộ khóa XXII gồm 35 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành đã bầu 8 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Đinh Xuân Sâm và Trương Quang Hà được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kì 2020- 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm 17 đồng chí.

