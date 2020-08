Quảng Ngãi: Tổ chức cách ly tập trung tất cả công dân được đón về từ Quảng Nam, Đà Nẵng

(Baoquangngai.vn)- Chiều 19.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì cuộc họp để bàn về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Quảng Ngãi.

Đến chiều cùng ngày, 3/6 bệnh nhân Covid-19 của Quảng Ngãi đã được điều trị khỏi và xuất viện. Hiện còn 3 ca bệnh là 590, 786 và 787 đang tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành cách ly tập trung hơn 3.000 trường hợp. Hiện còn 789 trường hợp đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện và các cơ sở y tế. Những ngày qua, các sở, ngành đã tăng cường hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho người dân hiểu và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Quang cảnh cuộc họp chiều 19.8

Báo cáo tại cuộc họp, đến 15 giờ chiều 19.8, Công an tỉnh đã lập được danh sách 720 công dân Quảng Ngãi ở hai địa phương tâm dịch có nguyện vọng về tỉnh. Trong đó, có 663 người ở Đà Nẵng, 57 người ở Quảng Nam. Công an tỉnh đang tích cực liên hệ với hai địa phương để phối hợp lên kế hoạch địa điểm, cách thức phù hợp để đón các công dân về tỉnh một cách an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng giao Sở GTVT tỉnh bố trí phương tiện để tổ chức đón công dân về Quảng Ngãi. Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị bố trí giường, điều kiện sinh hoạt để tổ chức cách ly tập trung cho các công dân ngay sau khi đón về từ Đà Nẵng, Quảng Nam. Trong thời gian cách ly, ngành Y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 14, đảm bảo công dân âm tính với SARS- CoV- 2 trước khi về nơi cư trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu, Công an tỉnh phối hợp với ngành Y tế đánh giá tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Ngãi để tham mưu cho UBND tỉnh tại cuộc họp chiều 21.8 về việc có nên tháo dỡ một số biện pháp đặc thù phòng chống dịch Covid-19; nếu có thì tháo dỡ biện pháp nào cho phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các sở, ngành, địa phương có khu dân cư bị phong tỏa do phát hiện ca Covid-19 ngoài cộng đồng. Nếu trường hợp F0 đã được điều trị khỏi và cho xuất viện, khu dân cư trong thời gian này không phát hiện trường hợp mắc Covid-19 thì cho phép dỡ bỏ lệnh phong tỏa…

