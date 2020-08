Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXII: Thành công tốt đẹp

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 18.8, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, cùng 149 đại biểu chính thức đại diện cho 924 đảng viên toàn Đảng bộ Công an tỉnh.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa, chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. ẢNH: B.SƠN

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra; hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trong toàn tỉnh; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia ngay từ cơ sở. Lực lượng công an đã điều tra khám phá 2.569 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, đạt gần 85%; tỷ lệ khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 98%; bắt, vận động đầu thú 151/201 đối tượng truy nã...

Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tăng cường. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được chú trọng, nên tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả...

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an tỉnh phấn đấu điều tra, khám phá án hình sự đạt tỷ lệ 80% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; giảm ít nhất từ 5 - 10% số người chết do tai nạn giao thông; phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của công an hằng năm đạt loại xuất sắc; có ít nhất 80% xã, phường, thị trấn và 80% doanh nghiệp, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho tỉnh các chủ trương, giải pháp, chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; không ngừng đổi mới các mặt công tác để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự và tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm; tập trung xây dựng lực lượng công an toàn tỉnh vững mạnh...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 21 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đại tá Phan Công Bình tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

BÁ SƠN