Tạo tiền đề cho những mục tiêu lớn

(Báo Quảng Ngãi)- Mỗi một kỳ đại hội đảng là một dấu mốc đánh dấu sự phát triển đi lên của địa phương. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tổng kết, đánh giá lại 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, mà còn vạch ra những chủ trương, đường lối đưa Quảng Ngãi tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Điều nhận thấy trong dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là đã đưa ra mục tiêu cụ thể. Đó là, phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi có thu nhập bình quân cao hơn thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX bỏ phiếu lần cuối chốt nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. ẢNH: T.THUẬN

Dù còn có nhiều ý kiến về mục tiêu này, song có thể thấy đây là quyết tâm, là tầm nhìn dài hạn của tỉnh. Nhiều ý kiến cho rằng, với những mục tiêu, định hướng đến năm 2030, Quảng Ngãi “đủ chín” để tăng trưởng bứt phá mà vẫn đảm bảo bền vững, nếu tiếp cận mô hình phát triển hợp lý. Nhất là hiện nay chúng ta đang hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu; giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trường ở trình độ cao hơn, hội nhập sâu hơn.

Mặt khác, trình độ và mặt bằng chung của xã hội sẽ nâng lên. Trong nông nghiệp, phải chuyển từ kinh tế hộ sang kinh tế trang trại và kinh tế doanh nghiệp là chủ đạo; từ sản xuất manh mún sang quy mô tầm trung đến quy mô lớn; từ sản xuất thủ công sang cơ giới hóa, tự động hóa, số hóa và Quảng Ngãi đang có lợi thế về phát triển công nghiệp...

Đến ngày 12.8, đã có 11/17 đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với cấp tỉnh, đã hoàn thành quy trình nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Riêng báo cáo chính trị cũng cơ bản hoàn chỉnh sau khi lấy ý kiến từ các chuyên gia, các tổ chức đoàn thể chính trị, lãnh đạo hưu trí, các tầng lớp nhân dân để trình Ban Chấp hành lần cuối. Dự kiến ngày 9.9. 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị xem xét phê duyệt văn kiện, đề án nhân sự của tỉnh. Lý giải về mục tiêu trên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng: Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng báo cáo chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện thấy chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người chưa phản ánh đầy đủ mức sống của nhân dân trong tỉnh.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Do vậy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đề xuất lấy “thu nhập bình quân đầu người” làm mục tiêu phấn đấu cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Vì theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, thì thu nhập bình quân đầu người của tỉnh so với cả nước đã có bước cải thiện đáng kể. Nếu như năm 2014 bằng 61%, năm 2016 là 69%, thì đến năm 2018 bằng 75% so với cả nước.

Ngoài ra, so sánh với vùng miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận), thì về GRDP của tỉnh đứng 7/14; GRDP/người đứng 4/14; thu nhập bình quân đầu người đứng 10/14. So sánh với Vùng duyên hải Nam Trung Bộ thì GRDP của tỉnh đứng 5/8; GRDP/người đứng 4/8; thu nhập bình quân đầu người đứng 6/8... Với tỷ lệ tăng như vậy thì đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh có nhiều khả năng ít nhất bằng với thu nhập bình quân đầu người của cả nước. Đây chính là cơ sở để tỉnh xây dựng mục tiêu này.

Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, đã tạo cho tỉnh lợi thế và tiềm lực mạnh để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh đề ra những mục tiêu lớn hơn trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

THANH THUẬN