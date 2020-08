Báo tin giả '2 bé gái' bị bắt cóc… cho vui

(Baoquangngai.vn)- Để trêu chọc mọi người cho vui, L. và V. đã gọi điện đến Công an xã báo tin 2 bé gái đang bị nhốt tại một căn nhà hoang không rõ địa chỉ.

Công an huyện Bình Sơn cho biết, lúc 8h10 phút ngày 11.8, Công an xã Bình Chánh tiếp nhận tin báo qua điện thoại có vụ bắt cóc. Nội dung tin báo cho biết “em Nguyễn Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Bảo Trâm đang bị nhốt tại một căn nhà hoang không rõ địa chỉ”.

Công an xã Bình Chánh lập tức báo cáo sự việc lên Công an huyện Bình Sơn. Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Bình Sơn đã tiến hành điều tra, làm rõ.

Nhiều đội nghiệp vụ của Công an huyện cùng Công an các xã được huy động vào cuộc. Đến 13h cùng ngày, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định thông tin nói trên là tin giả.

Công an huyện đã làm việc với gia đình, giải thích về hành vi vi phạm của 2 em (Ảnh: Công an huyện Bình Sơn)

Công an huyện xác định, người gọi điện báo tin là em K.P.L (sinh năm 2012) và em K.T.T.V (sinh năm 2010) ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn). Cơ quan Công an cùng gia đình đã kiểm tra và xác định trên cơ thể L. và V. không có thương tích, không có biểu hiện bị xâm hại.

Theo Công an huyện Bình Sơn, K.P.L và K.T.T.V đã bàn bạc, thống nhất việc gọi điện thoại đến Công an xã báo tin 2 bé gái bị bắt cóc để trêu chọc mọi người. Công an huyện đã làm việc với gia đình, giải thích về hành vi vi phạm của 2 em để gia đình có biện pháp giáo dục, quản lý.

PV- CTV