Quảng Ngãi: Xử phạt đối tượng giả mạo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và UBND huyện Bình Sơn 7,5 triệu đồng

(Baoquangngai.vn)- Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt 1 trường hợp là chủ nhân của hàng loạt Fanpage giả mạo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn để đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Từ tháng 1/2020 đến nay, Lê Anh R (36 tuổi) trú tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn đã thiết lập, quản lý Fanpage “Tin tức Quảng Ngãi” lấy ảnh bìa là logo, hình ảnh của Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi và Fanpage “Tin tức Bình Sơn – Quảng Ngãi” lấy ảnh bìa là logo, hình ảnh của Cổng thông tin điện tử UBND huyện Bình Sơn.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 bùng phát đợt 2, Lê Anh R đã đăng tải thông tin sai sự thật về danh sách 121 người được cho là những người đi chung xe Thanh Hường với bệnh nhân N419 (Quảng Ngãi) tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng và ngược lại, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm xáo trộn, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của những người này và gia đình của họ.

Ngày 9/8/2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã mời Lê Anh R lên làm việc. Tại cơ quan công an, R khai nhận: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty cắt giảm thời gian làm việc nên R có quỹ thời gian rảnh rỗi, từ đó R nảy sinh ý tưởng muốn tạo lập một số tài khoản mạng xã hội để cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung và địa bàn huyện Bình Sơn nói riêng, nhất là cập nhật tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên R mới sử dụng logo, hình ảnh của Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn làm ảnh bìa cho các Fanpage do mình lập ra với mục đích muốn tạo độ tin cậy đối với thông tin được đăng tải trên các Fanpage này, từ đó thu hút lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Tại buổi làm việc, Lê Anh R thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời viết cam kết không tái phạm. Ngày 10/8/2020, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Anh R về hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng./.

Tin, ảnh: Tiến Quân