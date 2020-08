Bắt ổ đánh bạc bất chấp dịch bệnh Covid- 19

(Baoquangngai.vn)- Trưa 6.8, Công an phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi đã triệt xóa ổ đánh bạc tại nhà thờ của người Hoa, ở đường Lê Văn Sỹ, TP. Quảng Ngãi do Phan Chánh Lợi, ở phường Lê Hồng Phong tổ chức cho 8 con bạc tham gia.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ số tiền trên 4 triệu đồng, cùng 10 xe máy và 8 điện thoại.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Nghĩa Lộ phát hiện thời gian gần đây, có nhiều đối tượng tập trung về đây để đánh bài ăn tiền và đánh số đề. Tuy nhiên, do ổ đánh bạc này bố trí người và chó để canh gác nên lực lượng Công an rất khó khăn trong việc tiếp cận khu vực đánh bạc. Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệt xóa ổ đánh bạc.

Nhiều đối tượng không đeo khẩu trang, tham gia đánh bạc.

Thời gian này, dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp. Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai các biện pháp chống dịch đặc thù, hạn chế tập trung đông người và đeo khẩu trang khi ra đường. Các đối tượng đánh bạc vẫn không thực hiện và liều mình để đánh bạc.

Công an phường Nghĩa Lộ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.

Minh Cường