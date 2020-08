Bình Sơn tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Báo Quảng Ngãi)- Bình Sơn là huyện có KKT Dung Quất thu hút nhiều doanh nghiệp, cùng hàng chục nghìn lao động đến làm việc; giáp ranh với huyện Núi Thành (Quảng Nam) nên tình hình an ninh, trật tự (ANTT) có thời điểm khá phức tạp. Để đảm bảo ANTT, Công an huyện Bình Sơn đã đề ra nhiều giải pháp để kiềm chế gia tăng tội phạm...

Theo Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn, Thượng tá Phạm Quốc Việt, trước tình hình tội phạm tiềm ẩn nhiều vấn đề dễ phát sinh phức tạp, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ gắn kết giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ. Công an huyện đã thành lập các tổ công tác đặc biệt, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ, các công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về đảm bảo ANTT...

Công an huyện Bình Sơn kiểm tra một cơ sở sản xuất dầu giả trên địa bàn huyện.

Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bình Sơn, Trung tá Phan Thanh Phương cho biết: Mặc dù huyện Bình Sơn là địa bàn phức tạp, số lượng án gấp nhiều lần các huyện khác, nhưng nhờ triển khai tốt các biện pháp, giải pháp nên góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm. Trong công tác này, Công an huyện rất chú trọng đến việc xử lý tin báo tố giác tội phạm. Do đó, việc điều tra, phá án đều đạt trên 84%. Trong đó, xử lý nhiều vụ, nhiều bị can liên quan đến tội phạm ma túy. Huyện cũng xử lý một vụ liên quan đến tín đụng đen, với hàng trăm người bị hại...

Từ năm 2018 - 2020, toàn huyện Bình Sơn xảy ra 217 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, tham nhũng, môi trường. Qua triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, Công an huyện Bình Sơn đã xử lý 134 vụ/162 đối tượng xâm phạm về trật tự xã hội; phát hiện, xử lý 15 vụ/19 đối tượng mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, qua 4 đợt cao điểm về tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 34 trường hợp; kiểm tra, xử lý 33 trường hợp vi phạm quy định về môi trường. Trong đó, điển hình là tối 21.9.2019, Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ đã bắt quả tang và xử lý vụ người của Công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương, ở xã Bình Hiệp, do ông Bùi Đình Chương ở xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) làm giám đốc đưa chất lỏng có chứa dầu D.O để pha trộn. Kiểm tra phát hiện 3.000 lít dầu trên xe bồn này là dầu giả. Mở rộng điều tra đã phát hiện, xử lý thêm 1 cơ sở sản xuất dầu giả, với số lượng lớn...

Ngoài ra, qua xử lý 217/239 tin báo, tố giác tội phạm đã khởi tố 131 vụ; chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 118 vụ. Trong giai đoạn 2018 - 2020, qua truy quét đã xử lý 50 xung điện, 46 súng tự chế; phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 625kg thuốc nổ, 1.150 kíp nổ, 2,7kg dây cháy chậm...

