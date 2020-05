Cảnh giác với việc tung tin bắt cóc trẻ em

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về bắt cóc trẻ em thu hút hàng nghìn người chia sẻ. Những thông tin thất thiệt đó đã gây hoang mang trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Sự thật một đường, viết một nẻo

Ngày 9.5, tài khoản có tên Khả Hân đã đăng bài trên trang Facebook “Cho Tot Binh Son amazon” nội dung: “Cảnh giác lừa đảo bắt cóc trẻ em nè mọi người ơi. Về tới Bình Hiệp - Bình Sơn - Quảng Ngãi mình rồi nhé...”. Kèm theo nội dung bài viết này, tài khoản trên còn đăng tải 2 video do người dân quay lại cảnh một phụ nữ có nhiều người vây quanh tra hỏi. Sau khi thông tin trên được đăng tải đã có hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận, gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Công an xã Bình Hiệp (Bình Sơn) đang xác minh vụ việc với vợ chồng ông Lê Vĩnh Nghiêm.

Ngày 10.5, ông Lê Văn Tình - Trưởng Công an xã Bình Hiệp (Bình Sơn) cho biết: Tối ngày 8.5, từ thông tin của người dân, Công an xã đã đến nhà ông Lê Vĩnh Nghiêm, ở thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp để xác minh vụ việc. Tại đây, nhiều người đang giữ một phụ nữ có biểu hiện tâm thần. Trước đó, người phụ nữ này vào nhà ông Nghiêm xin đi vệ sinh; sau đó có hành động là dùng bọt xà phòng hắt vào người nhà ông Nghiêm. Người này không có giấy tờ tùy thân, không nói rõ sinh sống ở đâu. Xác định là người tâm thần, nên địa phương đã để người phụ nữ trên liên hệ người thân đưa về nhà.

Theo ông Nghiêm, thời điểm trên có một số người dùng điện thoại quay lại vụ việc. Sau vài giờ, trên mạng xã hội Facebook có chia sẻ video này và cho rằng người phụ nữ đã bắt cóc trẻ em. “Người ta tự dựng vụ việc trên thành bắt cóc trẻ em nhằm để “câu like” (lượt thích). Làm gì có vụ việc bắt cóc trẻ em tại nhà tôi”, ông Nghiêm khẳng định.

Công an xã Bình Hiệp đã báo cáo cấp trên để vào cuộc xác minh, điều tra xử lý nghiêm người đăng tin sai sự thật. Hiện cơ quan chức năng huyện Bình Sơn đang xác minh tài khoản Facbook trên và cho biết sẽ xử lý nghiêm việc tung tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cần cân nhắc việc đăng tải thông tin

Cuối năm 2019, trang Facebook “Người Mộ Đức” đăng bài “Góc cảnh giác” với nội dung: “Hiện nay, trên địa bàn huyện xuất hiện nhóm đối tượng độ tuổi từ 45 -55 tuổi, là đàn ông, thân hình nhỏ con giả danh hỏi thăm để bắt cóc trẻ em... Tình hình bắt cóc trẻ em đang diễn biến rất phức tạp tại các vùng thôn quê. Mong các gia đình có con em nhỏ cần chú ý cẩn thận đề phòng cảnh giác, không thừa đâu”. Từ thông tin này, nhiều tài khoản Facebook khác tiếp tục đăng tải, chia sẻ, bình luận, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trước tình hình trên, Công an huyện Mộ Đức đã vào cuộc xác minh, làm rõ và khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật. Chủ tài khoản Facebook “Người Mộ Đức” là T.B.S, hiện đang sinh sống ở TP.Hồ Chí Minh đã thừa nhận việc làm trên và cho biết chỉ nghe kể về tin đồn trên, rồi đăng tải với mục đích “câu view” (lượt xem).

Thời gian qua, trên mạng xã hội xảy ra một số vụ việc lan truyền thông tin có việc bắt cóc trẻ em, gây hoang mang dư luận xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận các thông tin trên, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương nắm tình hình, xác minh, làm rõ thông tin trên mạng xã hội Facebook và trình báo của người dân.

“Khi sử dụng mạng xã hội, mọi người nên cân nhắc, kiểm tra độ tin cậy trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin, tránh lan truyền những thông tin không chính xác, gây ra sự hoang mang trong xã hội”, Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn, Thượng tá Phạm Quốc Việt khuyến cáo.

Bài, ảnh: THÀNH SỰ