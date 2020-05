Cần xử lý nghiêm hành vi làm hỏng tấm pin ở Nhà máy Điện mặt trời Mộ Đức

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian gần đây, nhiều tấm pin năng lượng mặt trời ở Nhà máy Điện mặt trời Mộ Đức của Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Thiên Tân liên tục bị kẻ xấu phá gây hư hỏng (BQN đã phản ánh) làm ảnh hưởng đến việc vận hành của nhà máy.

Quản lý Nhà máy điện mặt trời Mộ Đức Phạm Lâm Oanh cho biết: Từ tháng 6.2019 đến nay, một số tấm pin của nhà máy bị phá. Trong đó, từ ngày 13 - 17.4.2020, có 6 tấm pin của nhà máy bị phá vỡ, nâng tổng số pin của nhà máy từ khi đi vào hoạt động đến nay bị phá vỡ 12 tấm, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Thời gian pin bị phá vỡ chủ yếu vào ban đêm.

Một tấm pin của Nhà máy Điện mặt trời Mộ Đức bị phá hỏng.

Công ty Đầu tư - Xây dựng Thiên Tân đã nhiều lần gửi công văn đến UBND tỉnh, các cấp, ngành chức năng, Công an xã Đức Minh, Công an huyện Mộ Đức và Đồn Biên phòng Đức Minh đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trên. “Trong thời gian chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý, nhà máy đã cử 15 nhân viên tuần tra 24/24 giờ ở các khu vực bên ngoài để nhà máy hoạt động ổn định”, ông Phạm Lâm Oanh cho biết.

Theo Trưởng Công an xã Đức Minh, Đại úy Nguyễn Trọng Thiệu, nhận đơn trình báo của nhà máy, công an xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tiến hành rà soát, xác minh cũng như điều tra, xử lý vụ việc. Hiện tại, vụ việc vẫn trong quá trình điều tra, xác minh. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động của nhà máy, lực lượng công an xã đã tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn nhằm phát hiện những trường hợp nghi ngờ, hay những nguyên nhân tác động dẫn đến các tấm pin bị hỏng để cùng với các đầu mối nghiệp vụ công an huyện xác minh làm rõ.

Trưởng Công an huyện Mộ Đức, Đại tá Võ Văn Đãi cho biết: Song song với việc điều tra, công an huyện cũng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo trong nhân dân về hành vi phá các tấm pin của nhà máy để nhân dân biết, tố giác tội phạm… Từ khi lực lượng công an vào cuộc điều tra và tăng cường tuyên truyền cũng như đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực gần nhà máy thì hiện tượng phá các tấm pin không còn xảy ra.

Bài, ảnh: BÁ SƠN