Phá đường dây ma túy từ Campuchia về TP.HCM, thu cả súng đạn, mìn tự chế

Sau khoảng một tháng đấu tranh, cơ quan công an đã bắt giữ 4 người có vai trò chủ chốt trong đường dây ma túy từ Campuchia về TP.HCM cùng tang vật gồm ma túy đá, thuốc lắc, 1 khẩu súng K54, 20 viên đạn, 3 trái mìn tự chế.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an và một số đơn vị triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Cơ quan công an đã bắt giữ bốn người gồm Nguyễn Hữu Phong (38 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Minh Chí (33 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) và Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi, quê Bình Thuận). Số tang vật công an thu giữ là 6kg ma túy túy đá, gần 900 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng K54, 20 viên đạn, 3 trái nổ (mìn tự chế)...

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 3-2020, Đội 6 (PC04) phát hiện manh mối về một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ do Nguyễn Hữu Phong thực hiện. Phong thuê nhà ở đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) làm nơi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra về Phong, trinh sát Đội 6 (PC04) phát hiện Phòng 4 (C04) và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Chánh cũng đang lập án đấu tranh, nên cả ba đơn vị cùng phối hợp phá án.

Vào thời điểm cả nước đang thực hiện việc giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát thì Phong vẫn tìm cách vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ bằng đường tiểu ngạch, chia nhỏ số lượng, mỗi lần lấy khoảng 10kg ma túy.

Sau khi lấy "hàng", Phong thường sang tay cho nhiều "đầu nậu" ở khu vực quận 9, Thủ Đức và Bình Dương, trong đó nổi cộm nhóm 3 người gồm Chí, Bình và Tuấn.

Qua điều tra, trinh sát phát hiện nhóm Chí, Bình và Tuấn thuê căn hộ chung cư trên xa lộ Hà Nội (phường Hiệp Phú, quận 9). Nhóm này luôn trang bị súng, thuốc nổ bên người. Đêm 18-4, trong lúc tự pha trộn thuốc, nhóm Chí gây ra vụ nổ khiến Tuấn bị thương tích.

Lo ngại sau vụ nổ sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm trên bỏ trốn trên ôtô bốn chỗ và tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy. Ngay sau vụ nổ, Công an quận 9 khám xét căn hộ trên, thu giữ 13 trái nổ.

Trưa 22-4, tổ trinh sát phát hiện nhóm của Chí lái ôtô đến căn nhà Phong thuê. Nhận định nhóm này vừa giao dịch ma túy, ban chuyên án chỉ đạo lực lượng phá án.

Trinh sát ba đơn vị phối hợp với Công an quận Tân Bình và tổ kiểm soát đội CSGT Tân Sơn Nhất chặn ôtô nhóm của Chí trên đường Cộng Hòa. Chí định chụp khẩu súng K54 đã lắp sẵn băng đạn để chống trả nhưng bất thành. Hai người còn lại cũng tính chống trả thì bị lực lượng công an khống chế. Khám xét ôtô, công an thu thêm 20 viên đạn, 3 trái nổ và 3kg ma túy.

Theo NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH/Tuổi Trẻ Online