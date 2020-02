Mời chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh làm việc vì đưa tin thất thiệt về tỏi Lý Sơn

(Baoquangngai.vn)- Sau khi nhận được đề nghị phối hợp của Sở TT&TT Quảng Ngãi, Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh đã điều tra và xác định được; đồng thời gửi giấy mời chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh lên làm việc vì đăng thông tin thất thiệt về tỏi Lý Sơn.

Chiều 11.2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP. Hồ Chí Minh xác nhận: 'Sau khi nhận được đề nghị từ phía Sở TT&TT Quảng Ngãi, chúng tôi đã điều tra và xác định được địa chỉ, nơi ở của chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh; đồng thời gửi giấy mời người này lên làm việc".

Theo đó, đề nghị vào lúc 9 giờ, ngày 14.2 đến, chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh phải có mặt tại Sở TT&TT TP.Hồ Chí Minh để làm rõ việc đưa thông tin không đúng về tỏi Lý Sơn.

"Sau khi làm rõ về nội dung chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đã đăng tải, đối chiếu các quy định hiện hành....để xác định có vi phạm hay không, mức độ nào. Trên cơ sở đó mới đưa ra hình thức xử lý cụ thể", ông Thọ bày tỏ.

Nội dung mà chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đăng về tỏi Lý Sơn, gây bức xúc dư luận ở địa phương



Được biết trước đó, trên cơ sở thông tin nắm bắt được và văn bản đề nghị từ chính quyền huyện Lý Sơn, ngày 6.2, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc (số 17/TTra, do ông Hoàng Duy - Chánh thanh tra Sở) ký gửi cho đồng cấp sở bạn TP.Hồ Chí Minh, đề nghị phối hợp điều tra làm rõ chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đưa tin thất thiệt về tỏi Lý Sơn, nhằm xác định vi phạm để xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Cụ thể chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh đăng tin: "Năm nay, toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi cô đơn Lý Sơn. Tôi không dùng tỏi đảo Lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này". Đồng thời chủ tài khoản Facebook này rao bán tỏi cô đơn (tỏi 1 tép) với giá 700.000 đồng/300gr tỏi.

Văn bản đề nghị phối hợp của Sở TT&TT Quảng Ngãi gửi Sở TT&TT TP.Hồ Chí Minh



Theo nhiều người dân Lý Sơn, việc chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đăng thông tin như vậy là bịa đặt, vô căn cứ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Vào ngày 6.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng có văn bản gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, đề nghị hỗ trợ xác minh chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh để xác minh, xử lý.

C.H