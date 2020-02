Đề nghị Bộ Công an xác minh tài khoản facebook Lương Hoàng Anh vì thông tin thất thiệt về tỏi Lý Sơn

(Baoquangngai.vn)- Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Cục an ninh mạng hỗ trợ, Bộ Công an xác minh để có hướng xử lý chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh tung tin thất thiệt về tỏi Lý Sơn.

Trước đó, cư dân mạng bức xúc vì tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh loan tin: "Năm nay, toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi cô đơn Lý Sơn. Tôi không dùng tỏi đảo Lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này". Tài khoản này rao bán tỏi với giá 700.000 đồng cho 300gr tỏi.

Ngay sau khi đăng thông tin "tỏi Lý Sơn và đảo lớn nhiễm thuốc trừ sâu", rất nhiều cư dân mạng, đặc biệt là cư dân Lý Sơn rất bức xúc, vì cho rằng thông tin tài khoản khoản facebook Lương Hoàng Anh tung tin là bịa đặt, vô căn cứ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Ngay sau đó, ngày 5.2, UBND huyện Lý Sơn có văn bản gửi các sở, ngành đề nghị xử lý thông tin sai sự thật về tỏi Lý Sơn.

Theo UBND huyện Lý Sơn, thông tin của chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh về tỏi Lý Sơn đã khiến dư luận xôn xao, người dân ở Lý Sơn bức xúc. Chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh không hề biết Lý Sơn mới xuống giống vụ tỏi, gần 2 tháng nữa mới thu hoạch, lấy đâu ra 49kg tỏi cô đơn mà dân đảo Bé thu bán cho chủ tài khoản facebook này.

Ngoài ra, hơn 22.000 người dân Lý Sơn vẫn sử dụng nước giếng trong sinh hoạt và sản xuất, việc kiểm nghiệm nguồn nước sinh hoạt vẫn nằm trong quy định cho phép, dựa vào cơ sở nào để nói nước nhiễm thuốc trừ sâu. "Cần phải làm rõ động cơ, mục đích đăng tin bài viết thiếu căn cứ, không chính xác nhằm có biện pháp xử lý phù hợp và đúng quy định", văn bản nêu.

Công an tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) hỗ trợ xác minh chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đã tung tin thất thiệt về tỏi Lý Sơn

Trước sự việc trên, ngày 6.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) hỗ trợ xác minh chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đã tung tin thất thiệt về tỏi Lý Sơn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành xác minh thông tin về chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh, tuy nhiên ngày 5.2, chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh này đã khóa facebook cá nhân. Để phục vụ công tác đấu tranh, xử lý đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ xác minh, làm rõ đối tượng chủ tài khoản facebook này. Sau khi làm rõ đối tượng, Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

