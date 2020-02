Bố trí công an chính quy về xã: Góp phần bảo đảm an ninh trật tự

(Báo Quảng Ngãi)- Sau một thời gian triển khai việc chính quy hóa lực lượng công an xã, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại các địa phương trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã có những chuyển biến tích cực.

Trước khi bố trí lực lượng công an chính quy về xã, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện ở các địa phương trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, sau khi bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh chủ chốt công an xã, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật giảm 20% so với năm 2018. Các vụ tranh chấp, khiếu kiện được lực lượng công an xuống cơ sở nắm tình hình, tham mưu giải quyết nhanh chóng.

Trước đây, nhiều địa bàn trọng điểm như xã Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú... tình hình ANTT, vi phạm pháp luật rất phức tạp, nhưng đến nay đã ổn định. Lực lượng công an chính quy đã bám sát cơ sở, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, Công an thành phố giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn một cách kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Phúc, ở thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây cho biết: Khi có công an chính quy về xã đảm nhận chức danh trưởng công an xã, thì các vụ việc phức tạp giải quyết kịp thời hơn, các tệ nạn xã hội giảm hẳn. Nhiều vụ việc trước đây dường như không thể giải quyết ngay, thì nay được giải quyết nhanh chóng, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Xã Tịnh Ấn Tây là cửa ngõ phía bắc của thành phố, nhất là khi cầu Thạch Bích đưa vào sử dụng, người dân nhiều nơi đổ về đây mua đất làm nhà, mở các dịch vụ, kéo theo đó là nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, việc tranh chấp đất đai, khiếu kiện trong nhân dân khiến cho tình hình ANTT thêm phức tạp. Tuy nhiên, từ khi có lực lượng công an chính quy tăng cường về xã thì công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Tây Nguyễn Ngọc Thanh đánh giá: "Nhờ có lực lượng công an tham mưu chính xác, kịp thời đã giúp địa phương giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân...".

Trưởng Công an xã Tịnh Ấn Tây, Đại úy Vũ Anh Dũng chia sẻ: Thời gian qua, công an xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với các đoàn thể, các thôn thường xuyên rà soát, lập danh sách, phân loại những đối tượng cần đưa vào diện quản lý giáo dục, cảm hóa tại cộng đồng; kết hợp nhiều biện pháp quản lý, gọi hỏi, răn đe, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên hư hỏng trên địa bàn... Nhờ đó, tình hình ANTT ở xã Tịnh Ấn Tây luôn ổn định.

Công an chính quy về xã là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, sát dân, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Vì vậy, Công an thành phố rất quan tâm việc ưu tiên lựa chọn cán bộ có năng lực, phẩm chất, trình độ về đảm nhiệm các chức danh chủ chốt công an xã.

"Quá trình thực hiện đã khẳng định việc đưa công an chính quy về xã mang lại rất nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Công an thành phố đã bố trí 26 công an chính quy giữ chức vụ trưởng, phó công an tại 13/14 xã. Năm 2020, Công an thành phố phấn đấu bố trí biên chế lực lượng công an chính quy về xã chiếm 50%, còn lại là lực lượng ở cơ sở", Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

BÁ SƠN