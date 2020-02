Bắt giữ ô tô vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc

(Baoquangngai.vn)- Đồn Biên phòng Bình Hải- Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi vừa tạm giữ ô tô tải biển số kiểm soát 76C- 02631 cùng lái xe Ngô Văn Quí, 29 tuổi, trú ở xã Bình Hải (Bình Sơn) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa không không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Khoảng 20 giờ ngày 6.2, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại địa bàn thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, lực lượng phòng chống tội phạm Đồn Biên phòng Bình Hải phát hiện xe ô tô tải biển số kiểm soát 76C- 02631 do ông Ngô Văn Quí điều khiển vận chuyển 35 can nhựa chứa khoảng 1.000 lít dầu DO.

Qua kiểm tra, ông Quí không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp về hàng hóa. Khai báo với cơ quan chức năng ông Quí cho biết, nguồn gốc số dầu DO đang bị tạm giữ ông mua của một số xe bồn vận chuyển xăng dầu và xe thi công các trình trên tuyến đường từ xã Bình Hiệp –huyện Bình Sơn đến cảng Dung Quất. Sau khi thu gom, ông vận chuyển về địa phương bán lại cho chủ tàu cá thu lời.

Lực lượng chức năng kiểm đếm và niêm phong tang vật

Được biết, tháng 6.2019, Đồn Biên phòng Bình Hải cũng đã xử phạt hành chính ông Ngô Văn Quí, 8 triệu đồng về hành vi vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc; tịch thu gần 1.000 lít dầu DO và xăng A92.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Bình Hải điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện: K. Toàn- H.P

