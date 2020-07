Hiệu quả từ việc bố trí công an chính quy về xã

(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Đây là vinh dự lớn, song trách nhiệm cũng rất nặng nề đối với các cán bộ được bố trí về xã nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Công tác ở Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Mộ Đức, mới đây, Thiếu tá Trần Thanh Triết được phân công đảm nhận chức Trưởng Công an xã Đức Thạnh. Thiếu tá Thanh Triết chia sẻ: Khi về xã, đảm nhiệm tất cả các lĩnh vực công tác công an nên đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều.

Công an các xã trên địa bàn huyện Sơn Tây giúp dân làm đường bê tông nông thôn.

Ngay những ngày đầu về cơ sở, tôi cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch tham mưu cho UBND xã và Trưởng Công an huyện về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Đồng thời trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thông tin với nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là triển khai các văn bản về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới để nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng thôn, xóm bình yên.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ở 148/148 xã. Sau khi được triển khai về xã, lực lượng công an chính quy đã thực hiện hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn. Cùng với đó, chúng tôi chú trọng thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tin báo của nhân dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa phương, đòi hỏi công an xã chính quy phải chủ động, linh hoạt, đưa ra biện pháp giải quyết tốt vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Với Trưởng Công an xã Sơn Hạ (Sơn Hà), Đại úy Trương Công Tiến khi được điều về công tác tại cơ sở, anh thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu phong tục tập quán và nguyện vọng của đồng bào dân tộc Hrê. Xuất phát từ tình hình thực tế, anh cùng cán bộ, chiến sĩ tập trung hướng dẫn, giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ngành, hội, đoàn thể chủ động nắm bắt tình hình, tranh thủ vận động người cao tuổi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc trong tôn giáo tham gia giữ gìn ANTT.

"Nhằm góp phần đưa xã Sơn Hạ về đích nông thôn mới vào đầu năm 2021, Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã và Trưởng Công an huyện chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn; phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân, qua đó giúp người dân từng bước xóa đói giảm nghèo", Đại úy Trương Công Tiến nhấn mạnh.

Lắng nghe ý kiến của nhân dân để hoàn thiện mình và lấy sự đồng thuận của nhân dân để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đó là phương châm của Đại úy Đường Kim Tuấn - Phó Trưởng Công an xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi). Đại úy Tuấn cho biết: Ngoài việc phải thường xuyên bám chắc địa bàn, công tác lắng nghe ý kiến nhân dân cũng rất cần thiết. Thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đã tạo điều kiện cho tôi nắm bắt kịp thời nhiều thông tin liên quan đến ANTT. Thấy việc nào còn phiền hà nhân dân thì kịp thời tham mưu cấp trên tháo gỡ, không để kéo dài. Từ đó đã tạo sự đồng thuận, nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bài, ảnh: Văn Nam