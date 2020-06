Những gương sáng vì nhân dân phục vụ

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Qua đó, ngày càng có nhiều gương cán bộ, chiến sĩ công an tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ được biểu dương, khen thưởng.

Trung tá Trần Quốc Huy được Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: văn nam

Một trong những cá nhân tiêu biểu được nhắc đến là Thiếu tá Lê Thành Long, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh). Thiếu tá Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chuyên đề về phòng, chống tội phạm; các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội... Đồng thời, trực tiếp đấu tranh, khám phá nhiều vụ án lừa đảo qua mạng xã hội.

Đơn cử như chuyên án 815LF về đấu tranh với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua Facebook, làm rõ 6 đối tượng, chuyển Công an TP.Quảng Ngãi khởi tố điều tra 3 bị can; hay chuyên án 916CG về đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, chuyển Công an TP.Quảng Ngãi khởi tố điều tra 4 bị can, làm rõ 34 vụ cướp giật tài sản... “Tôi luôn quan niệm “làm hết việc, không đợi hết giờ”; làm việc không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm đam mê của bản thân, vận dụng sáng tạo các kiến thức chuyên ngành, kết hợp với các kiến thức xã hội và ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác", Thiếu tá Long chia sẻ.

Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, Giám đốc Công an tỉnh đã tuyên dương 17 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc; giới thiệu Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII. Còn Trung tá Trần Quốc Huy, Đội trưởng Đội Tham mưu Cảnh sát, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) thì đã chủ động nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả nhiều phần mềm trong công tác. Điển hình là phối hợp nghiên cứu, nâng cấp và sử dụng hiệu quả các phần mềm về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt”; “Quản lý, soạn thảo văn bản và điều hành tác nghiệp”; “Quản lý, khai thác các tạp chí điện tử chuyên ngành công an”; “Quản lý dữ liệu về công tác công an”; triển khai hệ thống thông báo lưu trú trực tuyến; xây dựng trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh...

Ngoài ra, anh đã tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực vào công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thiếu tá Trần Quốc Huy là một trong 50 điển hình tiêu biểu xuất sắc toàn quốc trong ngành công an được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại úy Lê Văn Tình, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Sơn Hà thì luôn tận tụy, gương mẫu trong công tác. Anh đã phát hiện và lập biên bản 15 trường hợp lái xe và chủ xe đưa tiền mãi lộ cho cảnh sát giao thông, tạm giữ số tiền lớn. Anh Tình cùng với đồng đội nghiên cứu, áp dụng tuyên truyền luật giao thông đường bộ bằng tiếng Hrê; tuyên truyền bằng các hình thức trực quan đến tận các khu dân cư. Nhờ vậy, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá: Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã được lực lượng Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều cách làm hay, nhất là công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và gương “người tốt, việc tốt”. Qua đó, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Văn Nam