Vì một thị xã Đức Phổ bình yên

(Báo Quảng Ngãi)- Đầu năm 2020, huyện Đức Phổ chính thức trở thành thị xã Đức Phổ. Hành trình đi lên thị xã có sự đóng góp công sức rất lớn của lực lượng công an. Phát huy kết quả đạt được, Công an thị xã Đức Phổ quyết tâm trên trận tuyến bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phường Nguyễn Nghiêm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã Đức Phổ. Đây cũng là nơi tập trung các khu vui chơi giải trí, kinh doanh buôn bán nên có đông người từ nhiều địa phương khác đến; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công an phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp để giữ vững an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Đức Phổ chuẩn bị phương án triệt xóa điểm đánh bạc.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm Nguyễn Bảo Toàn cho biết: Hằng đêm, cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng Tổ bảo vệ dân phố tham gia tuần tra thường xuyên để ngăn chặn tội phạm, giữ bình yên trên địa bàn. Thông qua tuần đêm, các tổ công tác đã kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, bắt giữ nhiều ổ nhóm, đối tượng phạm tội.

Tại phường Phổ Thạnh, lực lượng Công an phường cũng tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Trưởng Công an phường Phổ Thạnh, Trung tá Nguyễn Văn Tâm, địa bàn phường rất rộng, mật độ dân số đông, là địa bàn giáp ranh tỉnh Bình Định nên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Đức Phổ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng nỗ lực, nắm chắc tình hình cơ sở, xây dựng phương án, linh hoạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. "Các loại tội phạm đã vận dụng công nghệ hiện đại, thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, khó lường, mức độ nguy hiểm ngày càng cao, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải luôn tự nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh đến cùng để bảo vệ bình yên cho nhân dân”, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Trung tá Nguyễn Quốc Vương chia sẻ.

Theo Trưởng Công an thị xã Đức Phổ, Đại tá Đào Quang Minh, Công an thị xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phân tích, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình trên các tuyến trọng điểm, địa bàn, lĩnh vực cụ thể, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin trong nhân dân. Nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia được tập trung giải quyết; các vụ án lớn được điều tra, triệt phá thành công. Với nhiều nỗ lực trong công tác, 2 năm liền (2018 - 2019), Công an thị xã Đức Phổ được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Vì vậy, Đảng bộ Công an thị xã Đức Phổ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm trên trận tuyến bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: Thành Sự