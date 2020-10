Sau bão, hàng nghìn hộ dân Quảng Ngãi gồng mình chống lũ

Thiệt hại lớn sau bão

Dãy phòng học khang trang của trường tiểu học Thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa) đã bị tốc mái hoàn toàn chỉ sau vài tiếng bão số 9 đổ bộ. Cơn bão ập đến với sức gió mạnh và thời gian hoành hành khác dài đã khiến mọi nỗ lực chống chọi của ngôi trường nhỏ trở thành con số 0.

Tâm bão vừa đi qua, gió mạnh vẫn chưa ngừng rít là lúc các giáo viên trong trường cùng sự hỗ trợ của người dân ở gần lo khắc phục thiệt hại. Cả 5 căn phòng học được trang bị hiện đại giờ trống hoác. Bàn ghế trong phòng vì bị bão thổi mất nóc mà ướt nhẹp. La phông rớt ngổn ngang.

Dãy phòng học bị tốc mái hoàn toàn ở trường tiểu học thị trấn Sông Vệ

“Cái gì còn nguyên vẹn thì phải lo huy động người di chuyển ra hết các phòng này. Rồi mới tính đến việc dọn dẹp, khắc phục mái bị hư hỏng. Ước thiệt hại 5 phòng học phải hơn 200 triệuđồng”- Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Sông Vệ Nguyễn Thị Hoàng Anh chia sẻ.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 1.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Hơn 200 công trình, trụ sở cơ quan nhà nước bị thiệt hại. Trong đó, có không ít công trình là các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bị hư hại nặng sau bão. Theo lịch đã được Sở GD&ĐT công bố, sau ngày 29.10, các cơ sở giáo dục sẽ đón học sinh trở lại trường. Thế nhưng, với những thiệt hại hiện hữu, thời gian đón học sinh đến lớp ở nhiều cơ sở trường học chắc chắn phải dời lại thêm một thời gian nữa.

Còn với những người dân ở ven sông, nỗi lo về thiên tai vẫn chưa dừng lại sau bão số 9. Rau màu bị bão triệt hạ 100%. Nhà cửa bị siêu vẹo, ngã đổ vì những trận cuồng phong khi bão đổ bộ. Mỏi mệt tinh thần vì cả đêm mất ngủ, bà Nguyễn Thị Dần ngụ ở xã Đức Hiệp chưa kịp nghỉ ngơi lại được vận động di dời vì nước lũ đã ùa về sau nhà.

Nhiều ngôi nhà của người dân bị đổ ngã, hư hỏng lớn

“Hai sào bắp chuẩn bị tới ngày hái bán đã ngã đổ hết. Nhà trên bị tốc mái hết rồi. Không có cái khổ nào bằng. Mà giờ lũ tới sau bão, cứ bỏ hết đó để lo cho mình đã. Buồn lắm cháu à”- Bà Dần vội lau nước mắt, nhanh tay quơ vội vài bộ quần áo để di tản đến nơi kiên cố hơn theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương.

Sau bão, nước mắt của hàng nghìn người dân chưa kịp lau khô, thì lại một lần nữa rưng rưng khi dòng lũ hung hãn từ thượng nguồn đang ào về, chực cuốn đi tất cả. Trong đó có nhà cửa, hoa màu, công sức và cả những nỗ lực nhiều năm trời của hàng nghìn hộ dân ven sông.

Di dời khẩn cấp ngay trong đêm

Bão và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Quảng Ngãi. Nhiều nơi, lượng mưa đo được trong 24 giờ qua lên đến 600mm. Hiện tượng này đã khiến cho nước từ thượng nguồn đổ về các sông một lượng lớn chỉ trong một thời gian ngắn.

Đến chiều 28.10, lũ ở tất cả các sông trong tỉnh đã vượt mức báo động 3 vào dự báo tiếp tục đạt đỉnh trong những giờ tới. Lũ lớn đang bao vây hàng nghìn hộ dân sống ven sông. Để đảm bảo tính mạng cho người dân, các địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân ở vùng trũng đến nơi an toàn.

Nước lũ sông Vệ lên nhanh, tràn qua đường và vào nhà dân vào chiều tối 28.10

18 giờ chiều 28.10, nước lũ trên sông Trà Câu đã vượt mức báo động 3 trên 1m. Con nước mỗi ngày một lớn, hơn 100 người dân ở tổ dân phố 1, phường Phổ Minh (thị xã Đức Phổ) được thông báo phải di dời gấp. Bởi những năm trước, khu dân cư này từng bị ngập sâu trong nước lũ đến hơn 2m.

“Nhà cửa sau bão còn bừa bộn, cây cối trong vườn ngã rạp hết. Gia đình có kịp dọn gì đâu, nhưng giờ lũ lên nhanh quá, phải lo đi trước đã. Lúc nào lũ rút rồi về dọn sau”- Cụ bà Lê Thị Thu có kinh nghiệm sống ở vùng rốn lũ Phổ Minh đã hơn 50 năm sốt sắng nói khi được chính quyền đến vận động di dời chống lũ.

Không chỉ người dân ở “rốn lũ” Phổ Minh mới di dời, gần 3 nghìn người dân ở các phường Phổ Văn, Phổ Thuận và Phổ Văn cũng được thông báo phải rời vùng trũng vì lũ lên rất nhanh. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Trần Phước Hiền cho biết: Chúng tôi tranh thủ di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng thời phối hợp với ngành điện sớm khắc phục sự cố, cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất để phục vụ sinh hoạt cho người dân. Công tác di dời phải hoàn thành trước 21 giờ đêm nay.

Hiện sự an nguy của người dân vùng lũ đang được đặt lên hàng đầu sau bão. Do đó, ngoài sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang cũng tích cực vận động, huy động lực lượng phương tiện để đưa các hộ dân ở vùng trũng di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng vũ trang huy động thuyền để kịp di dời người dân vùng lũ đến nơi an toàn

Ngay khi có thông tin nước lũ lên nhanh, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh 307 đã túc trực liên tục để đưa thuyền, ca nô và áo phao vào sâu các khu dân cư đưa người dân ra ngoài.

Đại tá Lê Đức Hải- Sư đoàn trưởng Sư đoàn 307 chia sẻ: Hỗ trợ người dân khi cần là nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng vũ trang trong thời bình. Thời gian qua, chúng tôi tập trung lực lượng để chằng chống nhà cửa giúp dân trước khi bão đến, rồi khắc phục thiệt hại sau khi bão vào. Hiện tại là tập trung di dời dân ra khỏi vùng nước lũ nguy hiểm, công tác này đang hết sức khẩn trương.

Dự báo nước lũ ở các sông sẽ tiếp tục lên nhanh trong vài giờ tới. Theo thống kê, trong đêm 28.10, có hơn 12 nghìn người sống ở ven sông Trà Câu và sông Vệ thuộc các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ được di dời đến nơi an toàn trước khi lũ đạt đỉnh.

Bài, ảnh: Thanh Phương