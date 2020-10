Video: Bộ CHQS tỉnh cứu hộ thành công 38 người dân trong vùng lũ

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 29.10, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai phương tiện, lực lượng cứu hộ 38 người dân tại thôn An Phú, xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi đến nơi an toàn.

Trước đó, trong ngày 28.10, do hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn kết hợp với các hồ đập xả lũ phía thượng nguồn sông Trà Khúc khiến mực nước sông lên nhanh nên một số người dân đang sinh sống, lao động trên vùng gò nổi (Đảo Ngọc) thôn An Phú, xã Tịnh An không có phương tiện vào đất liền kịp nên bị mắc kẹt lại nơi đây.

Lực lượng cứu hộ đã đưa người dân trở vào bờ an toàn

Sau khi nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai 25 cán bộ, chiến sĩ cùng với 2 xe kéo, 2 ca nô khẩn trương tổ chức cứu hộ, di dời số người dân vào bờ.

Đến 8h sáng nay đã đưa toàn bộ số người dân và tài sản cá nhân đến nơi an toàn .

Thành Duy- H.P