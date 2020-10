Video: Bão số 9 đã làm 3 người ở Lý Sơn bị thương

(Baoquangngai.vn)- Mưa bão đã làm 3 người tại huyện đảo này bị thương. Hiện đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện để chăm sóc, điều trị.

Lý Sơn là huyện đảo đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9. Tính đến 10h00 trưa nay, Lý Sơn có mưa to kèm gió lớn, gió cấp 11, giật cấp 13, 14, sóng biển cao từ 4 - 6,5m.

Mưa bão đã làm 3 người tại huyện đảo bị thương, hiện đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện để chăm sóc, điều trị.

.

Lý Sơn là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 gây ra.

Bão số 9 cũng làm nhiều tàu thuyền, cano neo đậu tại Cồn An Vĩnh bị đứt neo và chìm. Nhiều cây cối, cây cảnh quan ngã đổ, bật gốc chắn ngang nhiều tuyến đường trên đảo. Một số cơ quan, nhà dân tốc mái và vỡ kính. Hiện tàu thuyền và lồng bè tại Cảng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn chưa ghi nhận thiệt hại.

Các vị trí di dời dân do huyện bố trí được đảm bảo an toàn, huyện cũng bố trí lương thực để người dân đủ sử dụng trong thời gian tránh bão. Huyện Lý Sơn đã động viên người dân an tâm ở vị trí di dời.

Toàn huyện đảo cũng cúp điện từ sáng sớm nay để tránh xảy ra tai nạn do điện.

Huyện đang tiếp tục thống kê thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn.

Hữu Danh- T.H