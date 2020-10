Trắng đêm cùng nhân dân phòng chống mưa bão

(Baoquangngai.vn)- Để hàng chục nghìn người dân yên tâm sơ tán, tránh trú bão ở những nơi an toàn, các lực chức năng ở huyện Bình Sơn đang thầm lặng trong đêm mưa bão, thay phiên nhau nhau túc trực 24/24 nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống bão số 9. Tinh thần vì nhân dân phục vụ đã góp phần giúp việc phòng chống bão số 9 được diễn ra suôn sẻ.

Người dân yên tâm trú bão

20h, sau bữa tối với mỳ gói, Thượng tá Nguyễn Minh Công- Đồn trưởng đồn Biên phòng Bình Hải tức tốc cùng hàng chục cán bộ ở huyện Bình Sơn vội vã lên đường đến các khu dân cư để thực hiện chuyến tuần tra trong đêm nhằm bảo vệ tài sản của người dân, cũng như kiên quyết vận động những hộ dân nào chưa chịu đến nơi trú ẩn an toàn. Sau khoảng 10 phút di chuyển bằng xe máy, đoàn kiểm tra đến thôn Phước Thiện, lúc này ngoài trời gió rít liên hồi, mưa trút xối xả. Cả thôn Phước Thiện chìm trong màn đêm tĩnh mịch, không có lấy một bóng người, vì người dân đã đi sơ tán.

Thượng tá Nguyễn Minh Công cho biết, mặc dù người dân đã đi tránh bão, nhưng nhiều tài sản lớn của họ vẫn còn để ở nhà, vì vậy đêm nay chúng tôi phải thay phiên nhau tuần tra 24/24 nhằm đảm bảo của cải của người dân được an toàn. Cùng đi với đoàn tuần tra, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải Phạm Cầu đề xuất đoàn kiểm tra cần đến các nhà dân nằm gần mép biển, vì hiện tại đã có sóng to, gió lớn, triều cường dân cao uy hiếp hàng trăm nhà dân. Ông Phạm Cầu chia sẻ, trong đêm nay và cả ngày mai, chúng tôi phải thường xuyên theo dõi tình hình bão số 9, bởi thôn Phước Thiện nằm quá gần mép biển, nếu có sóng to thì nhiều nhà dân khó tránh khỏi thiệt hại. Phải theo dõi thường xuyên để có biện pháp ứng phó, sẵn sàng di dời tài sản của người dân đến những nơi an toàn hơn.

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tài sản cho người dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải.

Toàn huyện Bình Sơn có khoảng 18.000 hộ dân phải sơ tán đến an toàn. Tất cả đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động với tinh thần đến tận ngõ, gõ cửa tận nhà để thuyết phục người dân đi sơ tán. Thiếu tá Nguyễn Đức Anh- Trưởng công xã Bình Hải Nguyễn Đức Anh cho biết, toàn xã Bình Hải có khoảng 1.700 hộ dân, hiện đã có 5.000 hộ dân đã được sơ tán đến những nơi an toàn. Đêm nay và cả ngày mai, người dân cứ yên tâm trú bão, còn tài sản của bà con, lực lượng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ, không để kẻ xấu lợi dụng mưa bão, vắng người để gây ra những hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng huyện Bình Sơn thầm lặng đi tuần tra trong đêm mưa bão.

Hoàn thành sơ tán 18.000 hộ dân

Bão số 9 đang đổ bộ vào tỉnh ta, tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ dân ở những nơi nguy hiểm cần phải sơ tán gấp đến nơi an toàn, nhưng vì khối tài sản ở nhà của họ lớn, nên nhiều người dân vẫn cố nán lại, không chịu rời khỏi nhà, hoặc nơi sản xuất của mình. Tại hồ nuôi tôm của gia đình, bất chấp mưa bão, hai vợ chồng chị Đặng Thị Nguyên ở thôn Phước Thiện vẫn không chịu rời khỏi hồ tôm vì lo tài sản bị mất cắp. Lý giải về lý do hai vợ chồng chưa chịu rời khỏi nơi nguy hiểm, chị Đặng Thị Nguyên cho biết, hai hồ tôm của gia đình đã nuôi được hơn 3 tháng, ước tính vốn liếng đầu tư khoảng 800 triệu đồng, giờ mà bỏ đi, tôm bị trộm thì bao nhiêu công sức của gia đình chỉ có nước đổ sông đổ biển.

Chính quyền xã Bình Hải thầm lặng trong đêm mưa bão, đến các hồ tôm để bảo vệ tài sản của nhân dân.

Chính quyền xã Bình Hải thầm lặng trong đêm mưa bão, đến các hồ tôm để bảo vệ tài sản của nhân dân.

Để thuyết phục gia đình chị Nguyên, lực lượng chức năng khoảng chục người đã bất chấp mưa bão, đến tận hồ tôm ra sức tuyên truyền vận động. Thượng tá Nguyễn Minh Công- Đồn trưởng đồn Biên phòng Bình Hải thẳng thắn nói với vợ chị Đặng Thị Nguyên rằng, tính mạng con người là trên hết, nên đề nghị hai vợ chồng chị phải đến nơi trú ẩn. Lực lượng công an, biên phòng sẽ làm hết sức để bảo vệ tài sản cho gia đình chị, cũng như các hộ dân khác. Sau gần 20 phút vận động giữa mưa bão, gia đình chị Nguyên cũng chịu rời khỏi hồ tôm để đến nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng chức năng vận động chị Đặng Thị Nguyên ở thôn Phước Thiện rời khỏi hồ tôm trong đêm mưa bão.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ngô Văn Dụng cho biết, hiện toàn huyện đã cơ bản hoàn tất việc sơ tán 18.000 hộ dân đến nơi tránh trú bão an toàn. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng chúng tôi đã nỗ lực sơ tán hàng chục nghìn hộ dân đến nơi an toàn, đó là một nỗ lực rất lớn của các lực lượng phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện, đồng thời qua đây cũng có thể thấy trách nhiệm trong việc phòng chống mưa bão của người dân rất cao. Huyện đã xây dựng mọi phương án ứng phó với bão số 9, giúp đỡ nhân dân trong công tác phòng chống bão lũ, cũng như khắc phục thiệt hại.

Bài, ảnh: NGỌC VIÊN