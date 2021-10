UBND tỉnh

(Baoquangngai.vn)- Sáng 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp báo nhằm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong quý III và nhiệm vụ trong quý IV/2021; đồng thời giải đáp, làm rõ những câu hỏi của các cơ quan báo chí, nhà báo về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố liên quan; Hội Nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh; phóng viên thường trú cơ quan báo chí ở trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 9 tháng qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt một số chỉ tiêu quan trọng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,91% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 39.343 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Tổng diện tích cây lương thực ước đạt hơn 81.000ha, sản lượng ước đạt hơn 491 ngàn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi họp báo quý III/2021.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 14.946 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ, đạt 82,6% dự toán năm. Tổng chi ngân sách ước đạt 8.886 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt 16.119 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) 2 dự án, với tổng mức đầu tư 24,95 triệu đô la Mỹ; đầu tư trong nước đã cấp quyết định đầu tư cho 11 dự án, tổng vốn đăng ký 85.276 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã ban hành nhiều giải pháp quyết liệt, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện điều chỉnh, thay đổi kịp thời các giải pháp chống dịch để phù hợp với tình hình thực tế.

Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội được các ngành, các cấp chú trọng thực hiện; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được triển khai kịp thời. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn toàn xã hội duy trì ổn định.

Trong quý IV/2021, tỉnh sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công. Huy động mọi nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Quản lý chặt chẽ người dân từ các vùng có dịch trở về, đẩy nhanh việc tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Tháo gỡ khó khăn, khôi phục, thúc đẩy sản xuất và hoạt đông thương mại trên địa bàn để thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa khôi phục sản xuất. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2021. Tăng cường công tác quốc phòng- an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT trả lời các câu hỏi báo chí quan tâm tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã nêu câu hỏi về 17 nội dung và đã có 8 sở, ban, ngành, địa phương trả lời bằng văn bản, giải trình làm rõ các nội dung được dư luận quan tâm. Liên quan đến nội dung phản ánh tuyến kênh S18-2 thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham từ xã Đức Nhuận đến Đức Thắng được kiên cố nhưng không phát huy hiệu quả, do kênh thấp hơn mặt ruộng đã được UBND huyện Mộ Đức trả lời cho các cơ quan báo chí bằng văn bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh rà soát lại các dự án đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương trên địa bàn trong 5 năm qua do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi làm chủ đầu tư để đánh giá hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng dự án đầu nhưng không phát huy hiệu quả.

Liên quan đến việc thu hồi, bồi thường hơn 2.400 mét vuông đất và vật kiến trúc cho gia đình ông Lê Văn Phụng, ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) để thực hiện Dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với UBND TP.Quảng Ngãi sớm giải quyết vụ việc cho công dân. Về vấn đề đầu tư các khu tái định cư trên địa các huyện miền núi không phát huy hiệu quả, nhất là khu tái định cư Đồng Tranh (Minh Long) Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cảm ơn những ý kiến phản ảnh của các phóng viên, cơ quan báo chí liên quan đến sự lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe, chia sẻ và đồng hành, Chủ tịch UBND tỉnh mong các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh để phục vụ tốt cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG