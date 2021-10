Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân

(Baoquangngai.vn)- Chiều 14/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đặng Văn Minh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Đến trưa 14/10, Quảng Ngãi ghi nhận 1.387 ca Covid-19. Trong tuần, toàn tỉnh có thêm 137 ca mắc mới, trong đó có 26 ca cộng đồng. Dịch tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều chùm ca bệnh phát sinh ở TP.Quảng Ngãi, Bình Sơn, Mộ Đức và Nghĩa Hành.

Quảng Ngãi đã hoàn thành tiêm phòng Covid-19 mũi 1 cho hơn 310 nghìn người (đạt tỷ lệ 35,1% số người từ 18 tuổi trở lên), mũi 2 cho hơn 86.500 người (đạt tỷ lệ 9,8 %). Tỉnh đang nỗ lực xin một lượng lớn vắc xin phòng Covid-19 để nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin toàn dân trong thời gian sớm nhất. Qua đó, giúp Quảng Ngãi có điều kiện thuận lợi để vừa phòng, chống dịch vừa chớp được thời cơ phục hồi kinh tế.

"Ngoài sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, tự giác của người dân là yếu tố quyết định thành công trong công tác phòng, chống dịch. Tất cả người dân vì chủ quan để dịch lây lan phải chịu toàn bộ chi phí cách ly, điều trị và bị xử phạt nghiêm theo quy định", Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ĐẶNG VĂN MINH.

Từ ngày 30/9 đến nay, số người về từ vùng dịch qua chốt kiểm tra y tế tại đèo Bình Đê và xã Ba Tiêu là hơn 3.300 người. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã làm thủ tục cách ly tập trung hơn 1.700 người, cách ly tại nhà hơn 1.000 người. Trong đó, đã có 20 người được phát hiện dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chiều 14/10 Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đặng Văn Minh cho biết, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ca bệnh cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh, Sở Y tế và các địa phương có ca bệnh phối hợp điều tra làm, làm rõ nguồn lây. Các địa phương phải nâng cao vai trò của các Tổ Covid cộng đồng để giám sát, phát giác các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, hạn chế sự lây lan dịch trong cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhận định, thời gian qua, các địa phương đã tích cực chỉ đạo để kịp thời khoanh vùng các chùm các bệnh, nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19 và đạt được một số kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

"Quảng Ngãi đang chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt để sống chung an toàn với dịch Covid-19 và nới lỏng giãn cách xã hội. Tuy nhiên, vẫn phải chủ động kiểm soát dịch trong tình hình mới. Trong đó, tiếp tục áp dụng các biện pháp khống chế số ca F0 trong cộng đồng; quản lý chặt khu vực phong tỏa, không để dịch lây lan rộng; điều trị dứt điểm các F0, hạn chế tỷ lệ tử vong do Covid-19", Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh BÙI THỊ QUỲNH VÂN.

Dự lường, số người từ vùng dịch về tỉnh bằng đường hàng không, đường bộ và đường sắt trong thời gian tới sẽ tăng cao. Do đó, các địa phương chủ động phân loại người về từ vùng dịch theo từng nhóm để có giải pháp cách ly phù hợp, giám sát chặt chẽ người cách ly tại nhà.

Các địa phương chưa có dịch Covid-19 phải chủ động thực hiện các phương án để bảo vệ vùng xanh, đảm bảo an toàn cho học sinh trong việc tham gia học trực tiếp tại trường. Các doanh nghiệp, nhà máy chú ý các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch trong sản xuất. Công tác tiêm phòng Covid-19 phải được triển khai kịp thời, đúng tiến độ và an toàn…

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG