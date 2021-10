(Baoquangngai.vn)- Sáng 13/10, UBND tỉnh tổ chức buổi Gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và công bố Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương và hơn 50 doanh nghiệp.

Phát biểu chào mừng buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã gửi tới các doanh nghiệp, doanh nhân lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các doanh nghiệp, doanh nhân luôn vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp là nhân tố quyết định cho việc hoàn thành các chỉ tiêu KT - XH của tỉnh trong năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19 trong suốt 2 năm qua, nhất là kể từ đầu năm 2021 đến nay. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tặng lẵng hoa chúc mừng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dù dịch Covid-19 kéo dài, cường độ, phạm vi ngày càng rộng nhưng KT - XH của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, là điểm sáng về tăng trưởng và thu ngân sách trong cả nước. Trong 9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 14,9% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu tăng 39% và thu ngân sách đạt hơn 91% dự toán được giao.

“Chính quyền các cấp cam kết cùng đồng hành với cộng đồng doanh nghiêp, doanh nhân; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển; mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có những hiến kế cho các cấp chính quyền những cách làm hay, đột phá để phát triển hơn trong thời gian tới”. Chủ tịch UBND tỉnh ĐẶNG VĂN MINH Để đạt kết quả này có sự đóng góp vô cùng quan trọng, có tính quyết định của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong điều kiện khó khăn vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp, dù sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn đóng góp, chia sẻ tích cực cho công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, nhất là kịp thời hỗ trợ bằng tiền, máy móc, thiết bị, sinh hóa phẩm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Với tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn trước mắt và lâu dài, để đạt được kết quả cao nhất mục tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh mới, tình hình mới; sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; xây dựng được kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi Vi Nhất Trường và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Đàng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã và sẽ luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ doanh nhân, nhằm xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp; chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đất đai, mặt bằng. Có thể nói, đây là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất để đội ngũ doanh nhân tỉnh tiến lên, đưa doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã tặng lẵng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, UBND tỉnh cũng công bố Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổ công tác đặc biệt này do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm Tổ trưởng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên làm Tổ phó Thường trực. Tổ công tác có nhiệm vụ nắm bắt, tiếp nhận các kiến nghị về những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi qua tất cả các kênh thông tin.

Tổng hợp tình hình, điều phối các hoạt động, nhằm kịp thời chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19” và ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.

Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân...

