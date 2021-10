Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh thông qua nhiều nội dung quan trọng

(Baoquangngai.vn)- Sáng 12/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Nguyễn Tấn Đức đã chủ trì Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua một số nội dung phục vụ phát triển KT – XH của tỉnh trong 5 năm đến.

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Thông qua các nghị quyết có tính chiến lược lâu dài phục vụ phát triển KT - XH

Tại Kỳ họp, đại biểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nghị quyết áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có tiếp nhận chuyển giao, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ và các cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia vào hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Nghị quyết này.

Doanh nghiệp có các dự án đang được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện được hỗ trợ. Kinh phí thực hiện được cân đối, bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh.

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp

Kỳ họp cũng thảo luận, thông qua Nghị quyết bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển, giai đoạn 2021-2025. Mục đích tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH đồng bộ với một số công trình hiện đại, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, thu hẹp khoảng cách vùng, miền và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền trung. Nguồn lực nhà nước tập trung đầu tư cho các công trình, dự án có tác dụng lan tỏa lớn, thật sự cần thiết, cấp bách; các công trình an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn mà các thành phần kinh tế khác không đầu tư; khuyến khích thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên cơ sở bảo đảm hiệu quả đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là sự nghiệp của toàn dân; Nhà nước khuyến khích tổ chức, công dân đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH.

Việc thông qua Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển, giai đoạn 2021 - 2025 để làm cơ sở cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra là hết sức cần thiết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu tại kỳ họp

Đại biểu cũng đã thảo luận, thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh trình Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh năm 2019 - 2020. Thông qua Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đối với một số dự án.

Đối với dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi, tổng diện tích nhu cầu sử dụng đất dự kiến 150 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, địa điểm thực hiện các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi. Đối với dự án hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh, công suất thiết kế 2.500m3/ ngày đêm, tổng vốn đầu tư hơn 53 tỷ đồng tại phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ. Đối với dự án thủy điện Sơn Trà 1C, công suất thiết kế 9 MW, điện lượng trung bình hàng năm hơn 32 triệu KWh, tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, tại 2 huyện Sơn Hà và Sơn Tây.

Kỳ họp cũng thảo luận, thông qua Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tự dự án Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, TP.Quảng Ngãi. Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi; Đê chắn sóng bến cảng Bến Đình, đảo Lý Sơn; Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trà Khúc 1 đến bến Tam Thương; Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đề ra trong năm 2021

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

“Tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thống nhất và thông qua 14 Nghị quyết. Vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển KT - XH trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài để thực hiện trong năm 2021 và của cả nhiệm kỳ 2021 – 2025”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại Kỳ họp

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, quan trọng hàng đầu từ nay đến cuối năm 2021 là tập trung mọi nguồn lực để phòng chống và kiểm soát bằng được dịch Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2021. Mục tiêu nhằm bảo vệ sức khỏe, sinh mệnh và cuộc sống an toàn của người dân là trên hết, trước hết, đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới; đồng thời, chủ động xây dựng kịch bản, thực hiện các biện pháp cụ thể trên từng lĩnh vực nhanh chóng khôi phục và phát triển KT - XH của tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu năm 2021 đã đề ra.

Đối với công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, chúng ta thực hiện phòng, chống dịch trong điều kiện chưa có tiền lệ, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm nên sẽ có rất nhiều khó khăn khi thực hiện, vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương cần vừa làm, vừa điều chỉnh, trên tinh thần hiệu quả là trên hết, linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc. Tập trung mọi nguồn lực để chống dịch và kiểm soát dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 86 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu nhất trí bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Ánh Lan – Giám đốc Sở LĐTB& XH tỉnh; đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Ánh Lan. Trong phát triển KT – XH, cần quyết tâm thực hiện tốt các kịch bản, giải pháp điều hành phát triển KT - XH trong 6 tháng cuối năm 2021, phấn đầu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cao nhất so với mục tiêu dự kiến. Chủ động xây dựng các phương án hoạt động sau Covid. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Cùng với đó, cần chú trọng đẩy mạnh việc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công…

Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phòng, chống lụt bão. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội và an toàn xã hội. Tập trung giải quyết việc làm, nhất là đối với số lao động trở về địa phương sau dịch Covid. Quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân, chủ động và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Xử lý nghiêm các loại tội phạm, sử dụng mạng xã hội gây mất an ninh trật tự.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc Kỳ họp

Nhân dịp này, thay mặt HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nhân dân, cử tri toàn tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp; đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, chiến sỹ quân đội, công an và đội ngũ tình nguyện viên viên đã luôn tận tâm, đồng thuận, đồng hành cùng tỉnh trong việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua, góp phần không nhỏ trong ổn định tình hình KT - XH của tỉnh.

“Trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp hiện nay, biện pháp hiệu quả nhất, vắc xin hiệu quả nhất để chống dịch chính là ý thức của mỗi người dân - mỗi người phải tự giác, nhắc nhở nhau nghiêm túc thực hiện 5K; thấu hiểu, chia sẻ và đồng thuận, đồng lòng cùng tỉnh chống dịch, tạo nên khối đoàn kết thống nhất, tạo nên lá chắn vững chắc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, được như thế, chắc chắn chúng ta sẽ sớm vượt qua thử thách khốc liệt này”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn.

N.ĐỨC