Video: Một phụ nữ điều khiển ô tô va chạm với 2 xe máy

(Baoquangngai.vn)- Do thiếu quan sát, một phụ nữ điều khiển xe ô tô va chạm với 2 xe máy tại ngã tư, thuộc phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi. Hậu quả làm cả hai người phụ nữ điều khiển trên 2 xe máy đều bị thương, được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

. Video hiện trường vụ việc.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h00, ngày 16.8, tại ngã tư đường Tố Hữu và An Dương Vương, phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi.

Theo đó, xe ô tô con mang biển kiểm soát 76A - 08559 do chị Lê Thị Phượng, sinh năm 1989, trú tại xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức điều khiển trên đường An Dương Vương, theo hướng Đông- Tây, khi vào khu vực ngã tư với đường Tố Hữu va chạm với 2 xe máy mang biển kiểm soát 76U9- 5328 và 76D1 - 101.36 do 2 người phụ nữ điều khiển.

Hậu quả cả hai người phụ nữ điều khiển xe trên 2 xe máy đều bị thương được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Do vào ngã tư nhưng thiếu sự quan sát nên dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc. Vụ việc đang được Công an TP.Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Nam