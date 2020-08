Video: Khởi tố 45 đối tượng trong vụ ẩu đả trên cầu Thạch Bích

(Baoquangngai.vn)- Sau thời gian phối hợp với công an các đơn vị tiến hành xác minh, điều tra, Công an TP.Quảng Ngãi đã củng cố hồ sơ, đề nghị khởi tố 45 đối tượng trong vụ ẩu đả trên cầu Thạch Bích, thuộc phường Trần Phú và xã Tịnh Ấn Tây xảy ra vào ra vào đêm 21, rạng sáng 22.4.

Theo đó, vào thời điểm trên, 2 nhóm thanh niên khoảng gần 100 đối tượng tập trung, trang bị nhiều hung khí nóng đã ẩu đả trên cầu Thạch Bích. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Quảng Ngãi và công an các phường đã chủ động ngăn chặn, tiến hành phối hợp điều tra.

Hai nhóm thanh niên ẩu đả được xác định gồm có: nhóm thanh niên ở xã Nghĩa Dõng câu kết với nhóm thanh niên ở xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi) và huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh do đối tượng Cao Đức Thành, 20 tuổi, trú tại phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) cầm đầu.

Nhóm còn lại gồm nhóm thanh niên ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) câu kết với nhóm thanh niên ở xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Điền và Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) do đối tượng Phạm Đặng Minh Hậu, 20 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) cầm đầu. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng cầm đầu Cao Đức Thành thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Để nhận diện, nhóm do cao Đức Thành cầm đầu đeo băng y tế màu trắng. Nhóm do Phạm Đặng Minh Hậu cầm đầu đeo băng y tế màu đỏ. Trước khi xảy ra vụ việc, 2 nhóm này đã từng hẹn nhau tại một số địa điểm nhưng đều bị ngăn chặn.

Nguyên nhân vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Cao Đức Thành với đồng bọn của Phạm Đặng Minh Hậu. Thế nhưng do ảnh hưởng mặt trái của mạng xã hội, ưa thích thể hiện, 2 đối tượng cầm đầu đã lập nhóm ẩu đả.

Công an TP.Quảng Ngãi đã củng cố hồ sơ, đề nghị Viện kiểm sát nhân nhân TP.Quảng Ngãi khởi tố 45 đối tượng trong 2 nhóm. Thu giữ hàng trăm hung khí nóng và phương tiện mô tô các loại. Đáng nói, ngoài số đối tượng có tiền án, tiền sự bị khởi tố còn có trẻ vị thanh niên bị lôi kéo.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP.Quảng Ngãi đã phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và một số công an xã, phường trên địa bàn đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án. Xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hình ảnh thực hiện trước thời điểm xảy ra dịch Covid- 19.

Văn Nam- T.Hậu