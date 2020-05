Giám sát an ninh, trật tự qua camera

(Báo Quảng Ngãi)- Sau gần 5 tháng triển khai hệ thống camera giám sát, tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường... tại xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) được cải thiện rõ nét.

Xã Tịnh Thọ triển khai hệ thống camera an ninh vào tháng 1.2020, với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Hệ thống gồm 11 camera gắn ở những vị trí trọng điểm, như các trục đường DH16, Tỉnh lộ 622C, ngã tư chợ Ga, ngã tư đi các xã Bình Hiệp - Tịnh Trà…

Nhờ màn hình tivi đặt tại UBND xã có kết nối với từng camera giám sát, nên cán bộ, nhân viên xã Tịnh Thọ đều quan sát được tình hình đang diễn ra tại địa bàn. Từ khi triển khai, hệ thống camera an ninh của xã Tịnh Thọ phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông... đã kịp thời phát hiện, trấn áp.

Cán bộ xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) theo dõi tình hình an ninh trật tự qua màn hình tivi nối với hệ thống camera giám sát.

Trưởng Công an xã Tịnh Thọ Lý Sỹ Tùng cho biết: Hệ thống này kết nối với đầu thu lưu trữ, tivi quan sát, kết nối với điện thoại của lãnh đạo xã. Nhờ đó, chúng tôi kịp thời phát hiện những vụ việc khả nghi. Như vào tháng 2.2020, thông qua camera an ninh, Công an xã phát hiện vào khoảng 1 giờ sáng, một nhóm thanh niên tụ tập nhậu nhẹt, say xỉn gây mất trật tự và kịp thời xử lý theo quy định. Các vụ tai nạn giao thông cũng được camera ghi lại giúp lực lượng công an xác định người sai phạm. Những vụ thanh niên chạy xe quá tốc độ, gây mất an toàn giao thông cũng được chấn chỉnh.

Nhờ camera an ninh, vừa qua, lực lượng công an xã đã phát hiện 3 đối tượng lạ mặt khả nghi, ngăn chặn kịp thời hành vi xấu của các đối tượng này và buộc rời khỏi địa phương. Lực lượng công an xã còn phối hợp với Công an huyện Sơn Tịnh trấn áp, bắt các vụ trộm cắp tài sản, đánh bạc. Như mới đây, nhờ camera mà công an xã đã phát hiện, xử lý một tụ điểm đánh bạc ở thôn Thọ Đông.

Thông qua hệ thống camera, nhiều người dân ngày trước hay vứt rác bừa bãi nay được chính quyền nhắc nhở, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng vận động nhân dân lắp đặt camera tại nhà riêng. Đến thời điểm này, có 12 hộ dân đã lắp đặt camera.

Anh Huỳnh Xuân Kiên, chủ hiệu thuốc tây ở thôn Thọ Nam bày tỏ: "Tôi sống ở khu ngã tư chợ Ga, là điểm tập trung đông dân nên gắn camera trước nhà để quan sát, đảm bảo an ninh trước tiên cho gia đình và góp phần cùng địa phương giám sát những vụ việc trên địa bàn".

Theo Chủ tịch UBND xã Tịnh Thọ Lâm Văn Hào, hiện toàn xã có 23 camera giám sát. Hệ thống này đã đem lại những chuyển biến tích cực trong quá trình phát hiện vụ việc tiêu cực về an ninh trật tự, an toàn giao thông... Thời gian tới, xã Tịnh Thọ sẽ triển khai lắp đặt thêm và vận động nhân dân tiếp tục lắp đặt camera tại nhà. Sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG