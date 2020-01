Giữ vững an ninh, trật tự trong dịp Tết

(Báo Quảng Ngãi)- Với những nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh đã được giữ vững, ổn định.

Theo đánh giá sơ bộ của Công an tỉnh, với quyết tâm, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra bị động, hoặc sự cố bất ngờ, công an tỉnh đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh chủ động ra quân, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng công an tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh; tổ chức gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự; triệt phá các tụ điểm mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để hạn chế vi phạm và phòng ngừa tai nạn giao thông; triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các địa điểm tổ chức lễ hội đầu xuân Canh Tý...

Công an TP.Quảng Ngãi giữ gìn an ninh trật tự tại lễ hội đêm giao thừa được tổ chức ở khu vực cầu Thạch Bích.

Ngoài ra, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp với các ban, ngành tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ để phòng ngừa, kịp thời bắt giữ tội phạm và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông... Lực lượng công an toàn tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động thăm, chúc tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; bám sát địa bàn và làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

Với những nỗ lực trên, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2002 được giữ vững.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 618 ca tuần tra, với 1.362 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra, phát hiện 952 trường hợp vi phạm, phạt 829 trường hợp, cảnh cáo 225 trường hợp, tước giấy phép lái xe 54 trường hợp. Qua xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 12 ô tô, 215 mô tô và 956 giấy tờ xe...

Từ ngày 23 - 29.1 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, 9 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2019, giảm 8 vụ, giảm 2 người chết, giảm 10 người bị thương...

Bài, ảnh: BÁ SƠN