(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện và phát tán thông tin về "cấp nhà miễn phí" của tổ chức phản động khủng bố lưu vong. Nhiều người dân ở Quảng Ngãi do mất cảnh giác nên đã tham gia chương trình trên.

Thực hư chuyện "cấp nhà miễn phí"

Thời gian qua, một số người dân ở TP.Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa đã phát hiện nhiều tờ rơi có dán mã QR Code có tên "cung cấp rau sạch", "nhà ở miễn phí", "wifi miễn phí"... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh đã phát hiện mật mã trên của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, là một trong những tổ chức phản động, khủng bố lưu vong. Khi dùng điện thoại thông minh quét vào mã QR Code sẽ xuất hiện phiếu tham gia trưng cầu dân ý. Sau đó, tổ chức phản động, khủng bố này sẽ móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng.

Cán bộ Công an tỉnh lấy lời khai người tham gia trưng cầu dân ý để "cấp nhà miễn phí".

Đối tượng thực hiện hành vi dán mật mã trên đã bị Công an tỉnh phát hiện. Qua khám xét nhà đối tượng này, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 1.000 tài liệu có nội dung phản động, chống phá Nhà nước Việt Nam. Phó trưởng Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh), Trung tá Huỳnh Tấn Vũ cho biết: "Qua nắm thông tin trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã phát hiện một số đối tượng đã tham gia vào hoạt động này. Số đối tượng này sử dụng thông tin của người thân để tham gia chiến dịch trưng cầu dân ý và làm các thủ tục xin tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hỗ trợ nhà ở miễn phí".

Khi nghe thông tin là tổ chức ở Mỹ hỗ trợ nhà, thì một số người dân đăng ký mà không biết đây là tổ chức nào và sẵn sàng làm theo các yêu cầu của các đối tượng. Như bà Trần Thị P, ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), thông qua người thân đã tìm đến chương trình “cấp nhà miễn phí”. Hơn một năm qua, nhà chẳng thấy đâu mà bà P bất ngờ nhận được giấy triệu tập của cơ quan công an, vì bà đã có tên trong danh sách công dân "Việt Nam cộng hòa" của tổ chức khủng bố, phản động lưu vong. Bà Trần Thị P, kể lại: "Một người quen bảo tôi muốn cấp nhà miễn phí, thì chỉ cần chụp chứng minh nhân dân rồi đăng ký. Tôi nghĩ được cấp nhà không tốn tiền, nên làm theo hướng dẫn chứ không biết đây là tổ chức phản động".

Người dân cần cảnh giác

Theo kết quả điều tra của lực lượng công an, tổ chức khủng bố, lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã móc nối, lôi kéo một số người dân mất cảnh giác trong và ngoài nước tham gia. Trong đó, nhiều người chưa từng biết đến chương trình cũng hoang mang khi thấy tên mình trong danh sách đăng ký xin cấp nhà ở miễn phí. Chúng vu cáo chính quyền Việt Nam không quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân, tạo sự mâu thuẫn của người dân với chính quyền, phá hoại sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam...

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Võ Văn Dương, tổ chức phản động, khủng bố lưu vong phát động chiến dịch trưng cầu dân ý để bầu tổng thống đệ tam cộng hòa cho Đào Minh Quân. Chúng mị dân bằng chính sách an sinh xã hội như là cấp nhà miễn phí, xây viện dưỡng lão, xây nhà trẻ mồ côi. Nhưng bản chất là thu hút lực lượng để tham gia vào các tổ chức chống đối của chúng.

"Để ngăn chặn tình trạng trên, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì người dân cần nhận diện và nâng cao ý thức cảnh giác. Khi sử dụng mạng xã hội, mỗi người dân phải nắm được bản chất của tổ chức phản động và chiêu trò lừa bịp mà chúng sử dụng. Có như vậy, mới tránh bị lợi dụng, lôi kéo tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng", Đại tá Võ Văn Dương khuyến cáo.

Bài, ảnh: Thành Sự