Đấu tranh với tội phạm, tệ nạn cờ bạc

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Công an tỉnh đồng loạt ra quân và đã tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tệ nạn, tội phạm cờ bạc.

Ngày 14.12.2019, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Đức Phổ) đã bắt quả tang tại nhà bà Nguyễn Thị Thừa (48 tuổi) ở thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh (Đức Phổ) đang tổ chức ghi lô đề. Đây là "ổ đề" lớn, có nhiều con bạc với số tiền tham gia vài chục triệu đồng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền ở xã Sơn Liên (Sơn Tây).

Không chỉ tổ chức đánh bạc tại nhà, quán cà phê, khách sạn, các đối tượng còn rủ nhau đến vùng đồi núi hẻo lánh để thực hiện hành vi đánh bạc. Lúc 23 giờ tối 18.12.2019, Công an huyện Sơn Tây đã bắt quả tang 18 người đang đánh bạc ăn tiền tại nhà ông Nguyễn Đình Nghĩa (43 tuổi), ở thôn Đăk Doa, xã Sơn Liên (Sơn Tây). Tang vật trên sòng và trên người các đối tượng gần 50 triệu đồng, cùng 9 xe máy.

Hay mới đây, Công an huyện Lý Sơn phối hợp với Công an xã An Hải bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” tại nhà ông Trương Đình Sơn, ở thôn Đông, xã An Hải, gồm có 5 đối tượng. Tại hiện trường, Công an huyện đã lập biên bản và tạm giữ số tiền trên 110 triệu đồng, 14 xe máy cùng tang vật liên quan.

Từ ngày ra quân đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã triệt xóa gần 10 ổ bạc dưới nhiều hình thức và tiến hành xử lý hành chính, hình sự hàng chục đối tượng. Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), Thượng tá Trần Minh Thành cho biết: Hiện nay, công tác đấu tranh với tội phạm đánh bạc gặp không ít khó khăn do nhiều đối tượng hoạt động có tổ chức.

Xung quanh những sòng bạc, các đối tượng thường cho người cảnh giới rất cẩn mật. Trong thời gian qua đã xuất hiện hình thức đánh bài trực tuyến rất khó kiểm soát, thu thập chứng cứ và xử lý. Trước tình hình trên, lực lượng Công an từ tỉnh đến huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn, tội phạm cờ bạc.

“Để đấu tranh đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an, đòi hỏi chính quyền địa phương, các ngành chức năng phải tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ tác hại, hậu quả của việc tham gia vào các trò sát phạt đỏ đen. Đặc biệt, bản thân mỗi người dân cần tự bảo vệ mình, gia đình mình trước tệ nạn cờ bạc, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra", Thượng tá Trần Minh Thành nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Thành Sự