74 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 2 ngày đầu nghỉ Tết

Cảnh báo các trang giả mạo Cục CSGT trên mạng xã hội Cục CSGT vừa đưa ra cảnh báo các trang giả mạo Cục CSGT trên mạng xã hội. Theo đó, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang fanpage trên Facebook hoặc kênh thông tin truyền hình trên Youtube mạo danh là trang chính thức của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Trên các trang hoặc kênh thông tin này đã thể hiện tên Cục CSGT, thậm chí đăng tải cả địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Chính vì vậy đã làm nhiều người nhầm tưởng là kênh chính thức của Cục CSGT tuyên truyền an toàn giao thông trên mạng xã hội. Nhiều thông tin do các trang, kênh này đăng tải có nội dung không chính xác, nhiều trường hợp cổ vũ cho các hành vi vi phạm TTATGT. Cục Cảnh sát giao thông cho biết hiện không triển khai bất cứ trang fanfage hoặc kênh thông tin nào trên mạng xã hội. Mọi thông tin trên internet chỉ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT, địa chỉ: http//csgt.vn Các cá nhân, tổ chức mạo danh Cục CSGT thiết lập và điều hành các trang, kênh thông tin trên mạng xã hội sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.