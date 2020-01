Mạnh tay xử phạt người vi phạm nồng độ cồn

(Báo Quảng Ngãi)- Việc tăng mức phạt trong xử lý lỗi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo Nghị định 100/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1.1.2020 được dư luận đồng thuận cao, nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lái xe bị xử lý theo Nghị định 100. Ảnh: BS

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Nam: “Tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện kiểm soát, xử lý người vi phạm nồng độ cồn”

Từ lâu, khẩu hiệu “Đã uống rượu bia thì không lái xe” được tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhưng không phải ai cũng thực hiện nghiêm túc. Dù đã có “hơi men” trong người, nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi đã uống rượu, bia vượt mức cho phép, người điều khiển phương tiện sẽ không kiểm soát được hành vi, dễ dẫn đến TNGT nghiêm trọng.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong số các vụ TNGT đường bộ, nguyên nhân do lái xe sử dụng rượu, bia chiếm tỷ lệ hơn 40%. Do đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định 100 được cán bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ 1.1.2020 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện kiểm soát, xử lý nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra đã kiên quyết xử lý nhiều tài xế vi phạm, nhất là các trường hợp bất hợp tác.

Đội phó Đội CSGT, Công an TP.Quảng Ngãi, Thiếu tá Trương Quang Nghĩa: “Không có ngoại lệ đối với bất kỳ ai vi phạm”

Để đảm bảo an toàn giao thông, chúng tôi tổ chức 4 - 6 ca tuần tra/ngày, kiểm soát khép kín các tuyến đường để xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó chú trọng xử lý người vi phạm về nồng độ cồn. Từ ngày 1.1.2020 đến nay, đội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm Nghị định 100.

Trong đó có trường hợp tài xế V.H.A.K ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi), điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 76A-086.66 có nồng độ cồn vượt mức 0,4miligam/1lít khí thở và bị xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Trong dịp tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, TS.Huỳnh Giới: “Số ca bệnh cấp cứu do rượu, bia giảm”

Từ đầu tháng 1.2020 đến nay, mỗi ngày ca bệnh nhập viện cấp cứu do rượu, bia (chủ yếu là TNGT, tai nạn thương tích) giảm từ 20 - 30% so với trước đây. Số ca xét nghiệm có độ cồn giảm 30%. Trước đây, vào những ngày giáp tết Nguyên đán, các ca cấp cứu vì TNGT, tai nạn thương tích do rượu, bia nhập viện liên tục với tình trạng thương tích rất nặng, nhưng hiện nay, thỉnh thoảng mới có một vài ca thương tích nhẹ.

Điều này cho thấy, dù Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia mới có hiệu lực, nhưng bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của người dân theo hướng tích cực. Hy vọng người dân nghiêm túc thực hiện quy định của luật, hạn chế uống rượu, bia khi tham gia giao thông để không có những ca tai nạn đáng tiếc do TNGT, hay ngộ độc liên quan đến sử dụng rượu, bia.

Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bác sĩ Phan Thị Thu Vân: “Rượu, bia để lại nhiều hệ lụy cho sức khỏe”

Qua theo dõi, việc cấp cứu các ca bệnh thì những ca TNGT, ngộ độc do rượu của các y, bác sĩ khá vất vả, nhất là khó chẩn đoán tình trạng bệnh. Đối với bệnh nhân không say rượu, bác sĩ còn có thể hỏi bệnh nhân để nắm một số thông tin ban đầu. Nhưng với những người say rượu khi cấp cứu ban đầu rất khó biết được họ hôn mê do say rượu hay do tổn thương thực sự.

Những ca tai nạn do say rượu, bia thường là chấn thương nặng, mức độ tử vong cũng cao hơn những thương tích khác. Những ca chấn thương sọ não phải phẫu thuật thì gây mê khó hơn, tổn thương sau mổ cũng cao hơn. Ngoài ra, những người lạm dụng rượu, bia còn đối diện với nhiều nguy cơ bệnh tật khác như: Viêm loét dạ dày, viêm gan, xơ gan, ung thư gan, tâm thần, loạn thần...

Quản lý nhà hàng Đồng Viên 2, TP.Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Mạnh: “Quán giảm số lượng khách”

Từ khi Nghị định số 100 có hiệu lực, nửa tháng nay, lượng khách đến quán giảm rất nhiều; tình hình tiêu thụ bia cũng giảm đáng kể. Trước đây, mỗi ngày trung bình quán tiếp đón khoảng 300 khách, thì nay còn khoảng 100 khách. Lượng bia tiêu thụ bình quân từ 50 - 60 thùng bia lon, thì nay còn khoảng 10 thùng bia. Đối với những khách quen của quán thì khi đến quán ăn uống, họ chấp hành rất tốt quy định của pháp luật.

Trước đây, nhiều khách uống rượu, bia thì nay chuyển sang các đồ uống không có cồn. Đối với những ai uống rượu, bia thì đi xe taxi, hoặc có xe đưa đón. Để hỗ trợ khách ăn uống tại quán, ngoài hỗ trợ gọi dịch vụ taxi cho khách, quán thành lập đội xe đưa đón khách trên địa bàn TP.Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn cho khách hàng và chấp hành tốt quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Tiến, xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi): “Người dân rất ủng hộ”

Thời gian qua, có nhiều vụ TNGT thương tâm xuất phát từ nguyên nhân lái xe sau khi sử dụng đồ uống có nồng độ cồn như bia, rượu... Rất nhiều người vợ đã mất chồng, con mất cha chỉ vì một vài ly bia, chén rượu. Do đó, người dân rất ủng hộ việc xử phạt nặng những người điểu khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Việc tăng mức phạt theo Nghị định 100 là cần thiết, bởi việc đánh vào kinh tế đi kèm chế tài tước giấy phép lái xe có thời hạn dài ngày, người dân sẽ sợ và chấp hành. Ví như tôi đi làm thợ hồ thì trong tuần thường có 1 - 2 lần chủ thầu, rồi chủ nhà hỗ trợ anh em thợ thùng bia, lít rượu uống cuối giờ làm, nhưng từ khi có Nghị định 100 thì giảm, thậm chí là ngừng luôn. Bởi nếu uống 1-2 ly bia mà bị phạt vài ba triệu đồng là đi tong cả tháng làm thợ hồ vất vả. Ngay cả những ngày gần Tết này, tôi thấy ở các buổi tiệc tất niên, giỗ chạp, nhiều người đã từ chối uống rượu, bia và chủ nhà cũng không còn ép uống như trước. Việc hạn chế uống rượu, bia nhằm hạn chế TNGT là điều đáng được hưởng ứng.

Từ ngày 1 - 13.1.2020, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT toàn tỉnh phát hiện 63 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phạt tiền 38 trường hợp, với số tiền 173 triệu đồng. Tạm giữ 34 giấy tờ xe, trong đó tước giấy phép lái xe có thời hạn 31 trường hợp; tạm giữ 7 ôtô, 49 mô tô, xe máy. Về TNGT, từ ngày 1 - 13.1, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ TNGT, chết 1 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 6 vụ, giảm 5 người chết, giảm 2 người bị thương.

B.SƠN - K.NGÂN

(thực hiện)