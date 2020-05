Hàng nghìn người Hong Kong biểu tình phản đối dự luật an ninh

Hơn 100 người đã bị bắt giữ và cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán đám đông khi hàng nghìn người Hong Kong biểu tình để phản đối dự luật an ninh gây tranh cãi.

Hàng nghìn người biểu tình Hong Kong hôm nay 24/5 đã tràn xuống các tuyến đường ở khu vực Causeway Bay and Wan Chai, một số người thậm chí còn dựng các rào chắn để phản đối dự luật an ninh mới do Trung Quốc đại lục đề xuất.

Cảnh sát Hong Kong giương cờ xanh cảnh báo người biểu tình. (Ảnh: SCMP)

Trong một thông báo trên Facebook, cảnh sát cho biết ít nhất 120 người đã bị bắt giữ tính đến 4h30 chiều nay theo giờ địa phương, trong đó có 40 người được cho là đã dựng các rào chắn ở đường Gloucester.

Cảnh sát đã giương cờ xanh để cảnh báo người biểu tình tập trung bên ngoài cửa hàng Sogo, trước khi bắn hơi loạt hơi cay đầu tiên để giải tán đám đông vào lúc 1h24 chiều.

Một xe bọc thép và vòi rồng đã được triển khai tới đường Hennessy. Các thành viên của đội đặc nhiệm ngồi trên xe. Cảnh sát sau đó phun vòi rồng vào người biểu tình đang cố tình dựng rào chắn trên đường phố. Hơi cay đã được sử dụng bên ngoài trung tâm mua sắm Hysan Place.

Cảnh sát trước đó đã khuyến cáo người dân Hong Kong không tham gia các cuộc tụ tập đông người trái phép.

Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi Quốc hội Trung Quốc ngày 22/5 đã bàn về dự luật an ninh mới liên quan tới đặc khu hành chính Hong Kong, trong đó cấm các hành vi ly khai, chống phá, khủng bố, can thiệp nước ngoài và tất cả các hoạt động nổi loạn nhằm lật đổ chính quyền.

Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 22/5 cho biết kế hoạch áp dụng luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh sẽ không ảnh hưởng tới tính độc lập pháp lý của đặc khu. Bà Lâm nói rằng mục tiêu của Trung Quốc là nhằm chống lại các hoạt động phạm pháp mà chính phủ tin rằng đang gây hại tới an ninh quốc gia.

Tổng thống Donald Trump hôm 21/5 tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cảnh báo rằng nếu Trung Quốc có hành động làm ảnh hưởng tới quyền tự trị của Hong Kong, điều này sẽ tác động tới đánh giá của Washington về mô hình “Một quốc gia, hai chế độ” của Hong Kong, sau khi đặc khu hành chính này được Anh trao trả về Trung Quốc vào năm 1997.

Hơn 200 nhà hoạch định chính sách và nghị sĩ từ 23 quốc gia, trong đó có Mỹ, châu Âu, New Zealand, Canada, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia, đã ra tuyên bố chung chỉ trích dự luật an ninh mới của Bắc Kinh đối với Hong Kong.

Năm 2019, Hong Kong từng rúng động trước các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ.

Theo Thành Đạt/Dân Trí